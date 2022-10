Insider sagt, Bungie arbeitet neben Destiny 2 heimlich an der Wiederbelebung eines 20 Jahre alten Shooters 

Ein brandheißer Leak macht sich in der Community von Destiny 2 breit. Laut diesem arbeitet Bungie bereits an einem Revival eines sehr alten Shooters aus ihrer damaligen Ideenschmiede. Welches Game euch also vielleicht bald erwartet und wie Bungie dieses aufgebaut hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wie lautet der Leak? Laut insider-gaming.com und dem sehr zuverlässigen Leaker „Tom Henderson“ handelt es sich hierbei um ein Revival eines 20 Jahre alten Shooters namens „Marathon“. Der letzte Teil dieses Ego-Shooters landete 1996 mit Marathon: Infinity auf dem damaligen Mac und vollendete die einstige Trilogie.

Tom Henderson ist nun aber der Meinung, Bungie arbeitet aktuell genau an der Wiederauferstehung dieses alten Spiels. Nur dass daraus jetzt ein Extraktion-Shooter für 3 Spieler werden soll.

Das neue Spiel befinde sich noch in der Pre-Alpha-Phase

Welche Art Spiel wird euch erwarten? Der Leak deutet darauf, dass es sich wohl um einen PvP fokussierten Shooter handeln soll. Es sollen zwar einige PvE-Elemente vorhanden sein, doch hier lässt sich der Umfang noch nicht genau absehen, da sich der Titel derzeit in der Pre-Alpha-Phase befindet.

Auf diesem Foto aus Destiny 2 sieht man bereits eine von Marathon inspirierte Rüstung.

Das Spiel soll laut insider-gaming.com jedoch „das ultimative Beispiel für ein lebendiges Spiel“ sein. Auch sollen saisonaler Fortschritt sowie Belohnungen wieder ein großer Teil des neu aufgelegten Titels werden.

Vergleicht man nun Destiny 2 mit diesen Aussagen, könnte der Season-Pass des Loot-Shooter ein gewisser Testballon für weitere Titel im Destiny-Universum gewesen sein. Bungie könnte hier seine gesammelten Erfahrungen in kommende Titel einbauen und diese dort sogar ausbauen.

Ihr werdet also anhand der bekannten Informationen zu dritt auf eine Map im Marathon-Stil geworfen, müsst dann eventuell eine Mission oder verschiedene Ziele abschließen, den Loot einsacken und dann wieder sicher aus dem Gebiet verschwinden.

Währenddessen müsst ihr euch gegen computergesteuerte Monster und Gegner aus der Marathon-Lore, sowie weitere echte Spieler behaupten können, damit eure Mission nicht scheitert.

Was hat Marathon für ein Setting? Marathon soll auf einem einstigen von Menschen beheimateten Planeten spielen, bei dem die Kolonie plötzlich verschwandt. Die übrigen Menschen, die sogenannten „Runner“ haben sich danach hoch entwickelt und in Cyborgs verwandelt. Höchstwahrscheinlich, um besser überleben zu können.

Wann werden die Infos offiziell? Das ist noch nicht bekannt. Im Netz machte schon ein weiterer Titel von Bungie die Runde. „Matter“ war sein Name und es sollte sich hierbei um eine Fortsetzung von Destiny 2 handeln.

Ob es sich bei Matter jetzt um den Extraktion-Shooter nach Marathon-Art handelt, ist allerdings nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass laut Bungie im Jahr 2025 Destiny 2 transformiert und auch andere Franchise auf dem Markt landen sollen.

Es wäre also gut möglich, dass wir nach dieser Enthüllung schon bald Neuigkeiten von Bungie hören könnten, was genau das Studio schon so lange hinter verschlossenen Türen vorbereitet.

Was haltet ihr von diesem Leak? Glaubt ihr Bungie arbeitet wirklich an einem neuen Teil für Marathon? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!