Destiny 2 wollte nur eine Exo-Schrotflinte optimieren – Erschafft aus Versehen den verrücktesten Bug überhaupt

Wer in Destiny 2 an Bugs und Fehler denkt, kommt sofort auf die Waffe „Telesto“. Diese verrückte Knarre hat schon für viele Probleme gesorgt und doch handelt es sich in diesmal um einen anderen Übeltäter. Lord der Wölfe ist sein Name und er hat jetzt für den verrücktesten Bug überhaupt gesorgt.

Was ist in Destiny 2 passiert? Bungie wollte mit Patch 6.2.5 nicht nur einige Bugs aus der Welt schaffen, sondern auch viele Waffengattungen und einzelne Knarren aufpolieren. Unter den verschiedenen Waffen, die davon profitierten, gab es eine Exo-Shotgun, die auch optimiert werden sollte, nämlich die „Lord der Wölfe“.

Dieses Monster ist schlimmer als die Telesto

Die exotische Schrotflinte sollte eine Reihe von Verbesserungen erleben, um sie auch im PvE wettbewerbsfähig zu machen und dafür zu sorgen, dass die Waffe im PvP ausgewogener eingesetzt wird.

Dafür hat Bungie nicht nur eure Präzision während des aktiven Perks „Lasst die Wölfe los“ verbessert, sondern euch auch einen 40 % PvE-Schadensbonus spendiert. Als nun der Patch 6.2.5 ausgerollt und die Anpassungen aktiv waren, wurde Lord der Wölfe schnell vom Team deaktiviert und das zum Glück.

Diese Waffe hatte nämlich einen so verrückten Bug, der euch übermächtig machte. Wir zeigen euch die Details.

Verrücktester Bug in Destiny 2 macht euch übermächtig

Warum wurde das Exo deaktiviert? Bungie hat in seinem Twitter-Account die Hüter sofort informiert und ihnen mitgeteilt, dass die Waffe mehr Schaden überträgt, als sie sollte.

Im Klartext hat die Waffe nicht nur selbst einen 40 % Schadensbuff bekommen. Jeder Hüter, der sie ausgerüstete hatte, bekam auch Granaten, Nahkampf-Attacken und sogar Ultis gepusht (via. YouTube). In den richtigen Händen wurden Granaten- und Ulti-Builds damit zu regelrechten Tötungsmaschinen erster Klasse.

Der YouTuber und PvP-Spieler CammyCakes teilte sogleich den kuriosen Bug auf Twitter und schrieb dazu fragend: „Uhhhh Lord der Wölfe, geht es dir gut ??!?“

Die Lord der Wölfe im Einsatz, kurz vor Ihrer Deaktivierung durch Bungie.

Verrücktester Bug überhaupt: In Destiny 2 gab es schon viele Bugs und die meisten waren auf die Exo-Waffe „Telesto“ zurückzuführen. Boss-Mechaniken konnten ausgehebelt und sogar Hüter unsterblich gemacht werden.

Die Hüter in Destiny 2 sind also schon vieles gewohnt, doch dass eine Waffe den Spielern sogar seinen Schadensbuff teilt, ist komplett neu. Damit katapultiert sich die Lord der Wölfe auch in das Ranking der wohl am schwersten zu bändigenden Waffen in Destiny 2.

Wann wird die Waffe wieder zugänglich? Laut Bungie wird der Fix der Exo-Schrotflinte im kommenden Patch der nächsten Woche stattfinden. Ob das Entwicklerteam es schafft, den Fehler zu beheben, ist unklar. Fakt ist jedoch, dass sich oft Bugs einschleichen, wenn die Entwickler versuchen ein bestehendes Problem zu lösen. Bleibt also gespannt, vielleicht werden neue Bugs ihren Weg ins Spiel finden.

Was haltet ihr vom Bug der Lord der Wölfe? Findet ihr es auch absurd, wie die Exo es schaffen konnte euch einen Schadensbuff zu spendieren? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

