Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.2.5 am 18.10. – Alle Zeiten und Infos

Das letzte Update in Destiny 2 enthielt eine Besonderheit, brachte jedoch keine wirklichen Bugfixes ins Spiel. So hoffen die Hüter, dass Bungie dafür mit dem heutigen Hotfix 6.2.5 am 18.10. manches im Spiel korrigiert. MeinMMO hält euch wie immer während der Downtime auf dem Laufenden und verrät, wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie plant ein neues Update, bevor in Destiny 2 das Halloween-Event 2022 „Festival der Verlorenen“ startet. Das heißt Hüter müssen für Hotfix 6.2.5 in Season 18 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia ihr Spiel heute wieder kurz unterbrechen.

Diesmal soll es jedoch kein Patch werden, der die Hüter maximal verwirrt und heiß auf ein neues Geheimnis macht, dass es gar nicht gibt.

MeinMMO wird für euch mit Updates zum Hotfix begleiten und diesen Artikel stets mit frischen Informationen aktualisieren. Achtet also auf unsere Live-Aktualisierungen, damit ihr nichts verpasst.

In dieser Box findet ihr stets alle Aktualisierungs-Infos von Bungie, die zum Update Hotfix 6.2.5 veröffentlicht werden.

Wartung am 18.10. – Alle Zeiten und Server-Down

Zu jedem Update gibt Bungie genaue Ausfall-Zeiten bekannt, zu denen Spieler nicht zocken können. Wir bieten euch diese Information in unserem Artikel mit den deutschen Zeiten, sodass ihr euren Gaming-Abend besser planen könnt.

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 19:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.2.5 wird für alle Plattformen ausgerollt. Ihr könnt euch dann schon wieder ins Spiel einloggen.

Auch wenn die Server online sind, läuft die Wartung offiziell noch bis um 20:00 Uhr.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 6.2.5 in Season 18

Nach dem Hotfix startet in Destiny 2 gleich das Halloween-Event 2022.

Das bringt das Update heute: Zum einen wird das heutige Update die Inhalte für das Halloween-Event 2022 nach Destiny 2 bringen.

Daneben warten die Spieler jedoch auch noch auf dringende Updates, die nervige Fehler im Spiel ausmerzen. So liegt die Hoffnung für baldige Fixes und Verbesserungen auf Update 6.2.5.

Aktuelle Liste der derzeit bekannten Probleme:

Die Ladezeiten im Turm haben sich immer noch nicht verbessert, trotz einer kürzlichen Einschränkung der gleichzeitigen Spieler. Hüter müssen weiterhin auf die H.E.L.M. ausweichen, um diesen Bug zu umgehen, haben dort aber keine Händler zur Verfügung.

Die Glocken haben einen Knall, denn Spieler können manchmal sterben, wenn sie im Dungeon „Dualität“ ins Albtraumreich transportiert werden.

Die Einführungsquest „Dualität“ zählt nicht für den Großmeistermodus-Abschluss des Questziels.

Der Exotische Jäger-Brustschutz „Harnisch des Jagdfalken“ ist deaktiviert.

Der Exotische Warlock-Helm „Dämmerungskonzert“ erscheint nicht in den Sammlungen.

Der Schwere Granatenwerfer „Meuterei-Ausruf“ erscheint fälschlicherweise im Abschnitt für Spezial-Granatenwerfer in den Sammlungen.

Einige Spieler:innen können keine Relikte aus Piratenverstecken in der H.E.L.M. platzieren und müssen andere Charaktere nutzen.

Geschütztürme und Kanonen in der Sicherheitsoptik-Begegnung der Ketchcrash-Aktivität sind übermäßig hell und können bei lichtempfindlichen Personen Aufregung verursachen.

Spieler, die sich einer laufenden Ketchcrash-Aktivität anschließen, können hinter einer verschlossenen Tür gefangen werden, bis Mitglieder des Einsatztrupps mit der Boss-Begegnung beginnen.

In Ketchcrash kann der Gesundheitsbalken für die Sicherheitsoptik verschwinden oder ungenaue Gesundheitswerte anzeigen, wenn sie zu schnell beschädigt werden.

Spieler können vom Saisonfortschritt blockiert werden, wenn sie zu schnell in den Orbit zurückkehren.

Während Expeditionen werden Raufbolde despawnen, wenn sie nicht besiegt werden, obwohl die Fracht zu 100 % abgeschlossen ist.

Namensänderungen von Spielern sind weiterhin nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Solltet Ihr selbst Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 6.2.5 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.5 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Sobald Bungie die Patch-Notes zum Update veröffentlicht hat, könnt ihr die offiziellen Patch-Notes als Link finden und alle Änderungen, die mit dem Update online gingen, einsehen.

Welche Fehler habt ihr noch in Destiny 2 entdeckt und was würdet ihr euch unbedingt im heutigen Hotfix wünschen, wenn ihr einen Update-Wunsch bei Bungie freihättet? Schreibt es uns gerne in die MeinMMO-Kommentare.

