In Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kehrt für begrenzte Zeit ein Modus zurück, der bei Teilen der Community sehr beliebt ist.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Diese Waffe klingt somit mehr als verlockend für jeden PvE-Spieler. Vor allem, weil ihr damit theoretisch sogar so viel Schaden machen könnt, dass der Endboss im Kingsfall-Raid selbst in einem 3-er-Team schaffbar wird.

Um welche Waffe ging es? Am Freitagnachmittag wurde in Destiny 2 bekannt, dass Bungie das starke und Linear-Fusionsgewehr „Reeds Bedauern“ als Godroll in den Trials anbietet. Die Waffe ist über den Rufrangaufstieg beim 14. Heiligen erhältlich und damit ein garantierter Drop.

Am Wochenende wurde bekannt, dass Destiny 2 eine starke PvE-Waffe in den Trials versteckt hat. Begeistert von dieser Info liebäugelten viele PvE-Spieler mit dem garantierten Drop und wagten sich deswegen ins PvP-Endgame. Doch die Waffe tatsächlich zu bekommen, entpuppte sich als nahezu unmögliche Aufgabe.

Insert

You are going to send email to