Destiny 2 streicht in Season 19 anstrengenden Grind, damit es Anfänger endlich leichter haben

Bungie hat einen neuen Plan, wie sie Neueinsteiger und wiederkehrende Spieler in Destiny 2 nicht abschrecken und das ist eine Anpassung der Zielort-Materialien. Wir zeigen euch, was die Entwickler vorhaben.

Was ist das Problem der planetaren Materialien? In Destiny 2 existieren planetare Materialien, die Spieler für ihre alltäglichen Geschäfte im Turm benötigen. Während langjährige Hüter auf einem Berg voller Materialien hocken, verlieren viele Neueinsteiger den Überblick darüber.

Dessen ist sich Bungie bewusst, aus diesem Grund möchte das Team den neuen Hütern entgegenkommen. Um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen und damit Spieler ihren Blick nur das wesentliche richten müssen, werden die noch restlichen planetaren Materialien überflüssig gemacht. Wir zeigen euch, wie Bungie das anstellen wird.

Was sind planetare Materialien?

Schon in Destiny 1 waren planetare Materialien eine wichtige Ressource, die Spieler sammeln mussten. Für gewisse Käufe bei Händlern, sowie das Upgraden eurer Waffe waren diese Materialien essenziell. Viele Spieler haben zu der Zeit sich sogar auf den Patrouillenzonen getroffen, um gemeinsam die Spawn-Quellen der einzelnen Ressourcen abzugrasen. In Destiny 2 jedoch glichen diese Mats mehr einem rudimentären Überbleibsel aus der alten Zeit. Sie waren oft überflüssig und werden jetzt hauptsächlich beim Kryptarchen für Glimmer und Verbesserungsmaterialien eingetauscht.

In Season 19 wird alles noch übersichtlicher

Bungie hat sich mit seinem Economic-Team zusammengesetzt, um herauszufinden, wie sie das Spiel besser an neue Lichter bringen können, ohne sie zu erschlagen. Ein wichtiger Punkt sind nun mal diese Materialien. Es existieren momentan zu viele Ressourcen, die Spieler entweder auf ihre Reise ausbremsen oder sogar überfordern.

Langjährige Hüter schwimmen in Materialien

Aus diesem Grund wird das Team zum Start von Season 19 alle noch bekannten planetare Elemente verändern. Ihr werdet sie nie mehr in eurem Inventar aufsammeln können, sondern nur noch mit ihnen interagieren können. So wird vor allem für neue Lichter klarer, welche Materialien in ihrem Inventar auch was taugen und benutzt werden können.

Was passiert mit den Materialien in meinem Inventar? Auch für langjährige Spieler wurde vorgesorgt, denn Bungie weiß, dass einige von euch Sammler sind. In Season 19 könnt ihr all eure gesammelten Mats bei Rahool, dem Kryptarchen im Turm für Glimmer eintauschen.

20 Elemente geben euch 5.000 Glimmer

1 Element wird für 250 Glimmer verkauft

Zusätzlich wird Rahool keine Elemente mehr verkaufen. Ihr könnt sein ganzes Angebot entweder nur noch mit Glimmer oder legendären Bruchstücken kaufen. Um weiterhin den Hütern mehr Glimmer zu bieten, werden öffentliche Events in Patrouillenzonen euch mit mehr Kohle versorgen.

Heroische Events geben euch zwischen 10.000 und 12.500 Glimmer

Normale Events hingegen nur 3300 bis 4646 Glimmer

Damit möchte Bungie den Zielorten mehr Aufmerksamkeit schenken, damit auch diese Orte mehr Leben erhalten und von Hütern besucht werden. Auch das Denkmal der verlorenen Lichter wird angepasst, sowie Failsafe auf Nessus und Devrim in der ETZ. Die beiden alten Händler erhalten ein neues Inventar und mehr Beutezüge.

Zu guter Letzt könnt ihr auf den verschiedenen Planeten immer noch ihre Ressourcen einsammeln, sie werden euch jedoch nur noch XP und Rufrang schenken. So wie es die Thronwelt von Savathun mit seinen Materialien gemacht hat.

Was haltet ihr von den kommenden Änderungen in Season 19? Findet ihr sie gut oder werdet ihr eure Materialien vermissen, die ihr jahrelang gesammelt habt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!