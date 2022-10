Destiny 2: YouTuber spricht gravierende Probleme an, sagt: Bungie vernichtet Exos lieber, statt sie zu reparieren

Auf YouTube hat sich einer der bekanntesten Hüter „Aztecross“ hingesetzt und endlich Klartext über die momentane Lage von Destiny 2 geredet. Es geht nicht nur um fehlende Transparenz, Verschleierung und kaputten Exos, sondern auch um falsche Entscheidungen von Bungie.

Wer ist Aztecross? Der Destiny-YouTuber Aztecross ist ein Veteran des Loot-Shooters. Er hat Destiny 1 und 2 über mehrere Jahre begleitet und kennt somit viele Baustellen und Probleme, mit denen Bungie schon zu kämpfen hatte.

Seine Videos auf YouTube drehen sich deshalb hauptsächlich um den Loot-Shooter, dazugehörigen Builds von Klassen, sowie Aufklärvideos in denen er beschreibt, was in Destiny gerade so abgeht und schiefläuft.

Diesmal hat sich der YouTuber ein großes Problem des Entwicklerteams angesehen, das seiner Meinung nach besteht. Da geht es um die Kommunikation zwischen Bungie und seiner Community und auch um viele fragwürdige Entscheidungen.

Keine Kommunikation und Verschleierung sind das Problem

Aztecross beginnt sein Video, indem er deutlich macht, dass die Community und Bungie ein Problem hätten. Hierbei geht es vor allem um:

Fehlende Transparenz

Falsche Entscheidungen

Verschleierung

Kaputte Exos

Dabei beginne die Problematik erst mit dem Informationsfluss zwischen der Community und den Entwicklern. In der Vergangenheit hätte Bungie herausragende Arbeit geleistet, um alle kommenden Änderungen und Updates in Form vom TWaB-Post, Community-Managern und Interviews kundzutun.

Hier nochmal sein Video über die Probleme rund um Bungie, die momentan Aztecross beschäftigen:

Die Hüter wurden also nicht im Dunkeln gelassen. Doch seit einiger Zeit hätte sich der Wind gedreht. Laut Aztecross würde das Team viele Infos verschweigen. Es würden Fehler im Spiel gar nicht oder nur am Rande angesprochen, die jedoch großen Einfluss auf die Spieler haben.

Dabei geht es zum Beispiel um die neuen Exos aus Season 18. Drei von fünf Exemplaren wurden deaktiviert. Eins davon sogar so zurückgebracht, dass kein Titan es mehr anrühren würde und das nur, weil Bungie es in Grund und Boden nerfen musste. Dabei geht es um die Panzerhandschuhe „Punktkontakt-Kanonenstativ“.

Bungie mache den Eindruck, sie würden die falschen Baustellen priorisieren, fixen Dinge, die Spaß machen und Exos würden lieber in Grund und Boden generft, anstatt sie brauchbar zu reparieren.

Dabei würden im Falle der kaputten Exos gar keine neuen Infos oder Updates an die Community weitergereicht. Sie würden im Dunkeln gelassen, obwohl sie Antworten brauchen.

Nerfs werden als Buffs verkauft: Wenn Änderungen mal ausgesprochen werden, dann so, dass sie sich zuerst auf Papier gut anhören, sie sich dann im Spiel aber als Nerfs rausstellen. Als Beispiel nennt Aztecross das Exo-Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“.

Ein Westerngewehr, das nun im Tresor verstaubt

Das Gewehr war im PvP eine sehr solide Wahl für Spieler, die damit umgehen konnten. Am 11. August wurde jedoch von Bungie das Gewehr näher unter die Lupe genommen, da laut den Entwicklern:“ […] die Fantasie des „Cowboygewehrs aus der Hüfte“ nicht ganz so gut zur Geltung kam, wie wir es uns gewünscht hatten. Deshalb haben wir es überarbeitet, um mehr in Richtung Schnellfeuer aus der Hüfte zu gehen.“

Was sich zuerst gut anhört, zeigte sich schnell im Spiel als dicker Nerf. Als Bungie mit dem Gewehr dann fertig war, konnten die meisten Hüter nichts mehr damit anfangen und schoben es direkt in den Tresor.

Aztecross versteht nicht, weshalb Bungie Änderungen so vermarktet und dadurch für viel Unmut in der Community sorgt. Schlechte Nachrichten würden oft bitter aufgenommen, doch die Community auf eine positive Änderung einzustimmen, die sich dann als Nerf rausstellt, sei noch bitterer.

Aztecross meint Gründe für die Probleme zu kennen: Laut dem YouTuber liegt der Kern der Problematik vor allem an einer Sache und das ist der Deal zwischen Sony und Bungie.

Das Studio wurde vom großen Konsolen-Konzern aus Japan aufgekauft und arbeitet nun unter deren Fittiche. Dabei läge der Fokus jetzt bei Bungie anscheinend darauf, viele neue Spieler an Land zu ziehen. Mit dem Skillbasierten-Matchmaking und der zeitgleichen Kooperation zwischen Epic Games sollen mehr neue Lichter in das Destiny-Universum Fuß fassen können. Sowohl im PvE als auch im PvP.

Die Kernspieler seien in dieser Art „Projekt“ nicht eingeplant und somit werden diese Spieler auch in Mitleidenschaft gezogen. Modi würden zum Gunsten von Freizeitspielern angepasst, damit diese es leichter hätten, sich einzufinden und Spaß zu haben. Doch Aztecross meint, Bungie könnte das früher oder später zum Verhängnis werden.

Dieses Verhängnis gab es schon zum Release von Destiny 2, als alle Spieler gegen Bungie rebellierten. Es fehlte die Kommunikation, das Spiel wurde komplett für Casuals aufpoliert und das PvP glich einem Chaos.

Erst nachdem die Community aus Destiny 2 nacheinander verschwand, wurde Bungie klar, was sie hätten tun müssen. Es bleibt jetzt nur abzuwarten, ob Bungie wieder einen engeren Kontakt zur Community aufbaut oder diesen weiter auf Abstand lassen.

Wie findet ihr die derzeitige Stimmung in Destiny 2 und alles, was mit Bungie zu tun hat? Seid ihr auch der Meinung, dass Aztecross recht hat? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

