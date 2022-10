Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.2.0.8 am 11.10. – Alle Zeiten und Infos

Overwatch 2 ist der zweite Teil vom bekannten Helden-Shooter. In unserem kurzen Video zeigen wir euch das Wichtigste, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Welche Fehler habt ihr noch in Destiny 2 entdeckt? Schreibt sie gerne in die MeinMMO-Kommentare. Zusätzlich wie findet ihr es, dass Bungie jetzt tatsächlich die Göttlichkeit, das beste Support-Exo des Loot-Shooters nerfen wird?

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.0.6 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

