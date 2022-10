Destiny 2 trollt Hüter mit geheimnisvoller Info – Schickt tausende Spieler auf eine sinnlose Suche

In Destiny 2 konnten Hüter schon oft die ein oder andere unangekündigte Quest finden. Das letzte Geheimnis ist jedoch bereits eine Weile her. So war es auch vorhersehbar, dass nach Bungies kryptischen Patch-Notes zu Update 6.2.0.8 bei den Hütern sofort die Hoffnung aufkeimte. MeinMMO sagt euch, was da los war.

Rätselfreudige Hüter fingen sofort Feuer, als Bungie am Dienstag, dem 11. Oktober, die wohl mysteriösesten Patch-Notes zu Update 6.2.0.8 veröffentlichte. Wer wie üblich mit allgemeinen Informationen und Fehlerbehebungen zu bestehenden Bugs gerechnet hatte, wurde enttäuscht.

Stattdessen erwartete die neugierigen Hüter nur eine kurze und kryptisch wirkende Nachricht, die man laut Bungie auch gar nicht weiter beachten sollte:

Das hier ist ein Test. Bitte nicht beachten. Wir testen eine neue Technologie für eine andere Art von Hotfix. Es gibt keine versteckten Quests oder Sachen, die hinzugefügt oder geändert werden. Ernsthaft, glaubt uns. Wenn ihr euch auf die Suche machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber beschwert euch nicht, wenn ihr nichts findet. war der Wortlaut in den Patch-Notes zu Update 6.2.0.8

Geheime Missionen sind Teil der Identität von Destiny 2.

Nachricht bewirkte das genaue Gegenteil: Durch die Nachricht passierte jedoch genau das, was Bungie wohl vermeiden wollte, nämlich dass Hüter im Shooter eine sinnlose Suche nach Nichts starten.

Es half nur nichts. Die leidenschaftlichen und rätselliebenden Hüter waren nach dieser Nachricht erst recht Feuer und Flamme und absolut bereit, jedes Pixel des FPS-Shooters umzudrehen. Vor allem, weil „Der über gar nichts“-Patch trotzdem einen Download erforderte und sich somit ja irgendetwas im Spiel geändert haben musste.

Der Streamer und PvP-Ass True Vanguard postete sogleich mit einer Prise Ironie auf Twitter: „Ich werde der Erste sein, der herausfindet, was eine geheime Suche ist.“

Viele Hüter schauten in den Strikes und der Open World umso genauer hin, ob man neue Türen oder Signale entdecken kann. Vergebens.

Das Einzige, was Bungie mit dieser „Hier ist nichts“-Nachricht bewirkte, war, dass die Hüter sinnlos gehyped und danach enttäuscht wurden:

Gehyped von einer kryptischen Information mit dem Triggerwort „versteckte Quests oder Sachen“.

Enttäuscht von der Tatsache, dass es wohl bis jetzt noch keine geheimen Dinge im Spiel zu entdecken gibt.

So schreibt der Spieler Nitrob0nd auf Twitter ein wenig flehend:

Ihr habt unsagbar viel Chaos angerichtet, die Suche wird weitergehen. Gibt es ein einziges Geheimnis im Spiel, das wir bisher übersehen haben? Wenn ja, lasst es bitte die Community wissen, damit wir es finden können. Wir brauchen etwas, das uns auf Trab hält. schreibt der Hüter Nitrob0nd via Twitter

Bungie stellt klar, dass es wirklich nichts war: Die Neugierde ebbte jedoch nicht ab. Viele Spieler und auch Content-Creator sowie Journalisten fragten nochmals bei Bungie nach und wollten mehr Tipps oder Hinweise. Daraufhin sah sich Bungies Community-Manager dmg04 in der Pflicht, erneut darauf hinzuweisen, dass es wirklich gar nichts gibt. Es wäre wirklich nur ein Test gewesen. Mehr nicht.

So erklärte er: Da das Studio nichts anzukündigen hatte außer „Aktualisierte Versionsnummer auf 6.2.0.8“ entschloss man sich „anstatt nichts auszuliefern, was noch verdächtiger aussieht, ein nur ein bisschen Spaß mit den Patch Notes zu haben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So stellte Bungies Community-Manager die Situation nochmals klar.

Man updatet die Update-Routine: Offensichtlich plant Bungie eine Änderung in der Bereitstellungsinfrastruktur für Updates und Patch-Notes. So wurde das Update 6.2.0.8 innerhalb der Destiny-App an Xbox geliefert und nicht über den standardmäßigen Microsoft-Veröffentlichungskanal.

Die Reaktion der Spieler auf diese witzigen Patch-Notes von Bungie zeigt jedoch, was Destiny 2 momentan am meisten fehlt: Entdeckbare Geheimnisse.

Reaktionen zeigen, was sich die Spieler wirklich wünschen

Vorzeichen war in Season 13 die letzte geheime Mission in Destiny 2.

Kaum mehr Dinge, die man selbst finden muss: Das letzte Geheimnis, welches Hüter entdecken konnten, war in Season 13 das Gruselschiff Glykon in der Mission „Vorzeichen“. Damals begann die Mission für das Exotic „Erzählung eines Toten“ in einem eigentlich langweiligen Playlist-Strike. Dort stand plötzlich eine Tür offen, die bis dahin immer fest verschlossen war und die Hüter auf neue Wege führte.

Genau das sind jedoch auch die Dinge, nach denen sich Spieler in Destiny 2 sporadisch sehnen. Unvorhergesehenes, dass sie ab und zu aus der Routine mit Strikes, Spitzenloot und Raids herausreißt, um sie für eine Weile auf eine neue, abenteuerliche Mission zu schicken.

Der User Craig bringt es auf Twitter auf den Punkt, als er postet: „Ich meine nur, wir alle lieben und vermissen das“.

Auch auf reddit sehen die Meinungen nicht anders aus, wie die des Spielers TheBeefiestofCakes: „Keine Geheimnisse oder interessanten Rätsel […] kein Wunder, dass [die Spieler] ausgehungert sind. Die Destiny-Gemeinde liebt große Rätsel, und wir haben kein einziges wirklich bekommen.“

Immerhin konnte mancher Hüter der Sache trotzdem etwas Witziges abgewinnen und machten seine Späße mit den nicht vorhandenen Update-Infos.

Der Spieler FireCloud42 schreibt: „Habt ihr etwas mit dem Tower gemacht? Er fühlt sich wieder langsamer an (nicht so schlimm, aber langsamer als letzte Woche)“

Spooky Dev Hazel fordert „Jungs, schnappt euch eure Telestos. Lasst uns herumalbern“. Ganz nach dem Motto, wenn es nichts zu berichten gibt, dann finden wir einen neuen Fehler mit dem am meisten verbuggten Exotic in Destiny 2.

Der Hüter Higgins82 schlägt dagegen vor: „Wenn wir die Großbuchstaben [aus den engl. Patch-Notes] nehmen, erhalten wir „TWHTSID“. Was meiner Meinung nach bedeutet: „Trials, werden die geheimen Informationen enthalten, Dredgen.“ Also rüstet eure Dredgen-Titel aus und spielt dieses Wochenende ein bisschen PvP!“

Wie ist eure Meinung zu der Information von Bungie? Glaubt ihr dem Entwickler, dass es nur ein Test war? Vermutet ihr ebenfalls mehr dahinter und habt euch deswegen am Rätselraten beteiligt? Oder wäre es euch stattdessen lieber gewesen, Bungie hätte mit dem Update nervige Fehler repariert? Schreibt uns eure Meinung zu den wohl ungewöhnlichen Patch-Notes gerne in die Kommentare.

Kommende Woche startet in Destiny 2 bereits Halloween und wir haben euch dazu alle relevanten Details und Leaks in einem Artikel zusammengefasst:

Leak zum Halloween-Event in Destiny 2 zeigt neue Waffe – „Sieht super krank aus und hat wahnsinnige PvP-Werte“