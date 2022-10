Destiny 2: Königsfall – So meistert ihr die vierte Raid-Challenge „Im Bau“

Bei Destiny 2 steht eine Hexenjagd-Challenge bevor, wenn ihr den Raid-Triumph erledigen wollt, um euch den Titel zu sichern. Wir sagen euch, was dafür zu tun ist und welche Tipps ihr bei „Im Bau“ anwenden könnt.

Was ist eine Raid-Herausforderung? Die sogenannten Challenges oder Herausforderungen in den Raids von Destiny 2 sind zusätzliche Aufgaben, die Spieler im PvE-Endgame angehen können. Ihr braucht sie für den Raid-Titel und zudem bringen sie etwas Abwechslung sowie Extraloot ein. Also mehr von den prestigereichen Waffen und Rüstungen für alle.

Speziell die Herausforderungen schränken eure normale, gewohnte Spielweise auf besondere Art ein. Je nachdem, welche Challenge gerade aktiv ist, muss man sich also neu koordinieren, um sie am Ende zu meistern.

Jede Woche ist eine andere Herausforderung aktiv und sie findet in der Regel nur in einem bestimmten Raid-Encounter oder einer Phase statt. MeinMMO informiert euch dienstags im wöchentlichen Weekly-Reset darüber, welche Challenge das genau ist und wo sie stattfindet.

Im Raid „Königsfall“ gibt es insgesamt fünf solcher Encounter – die Sprung-Passagen bleiben in den Challenges außen vor. Sie rotieren zwar jede Woche, aber nicht in zufälliger Reihenfolge.

Die vierte Raid-Challenge „Im Bau“ könnt ihr diese Woche erledigen.

So gelingt die Herausforderung: „Im Bau“

Wo findet die Challenge statt? Für die Challenge „Im Bau“ (engl. „Under Construction“ ) müsst ihr euch den Töchtern Ir Halak und Ir Anûk von Oryx, dem Raid-Boss aus dem Königsfall-Raid, stellen.

Hierbei handelt es sich um ganz besondere Scharhexen, die sogenannte „Todsängerinnen“ sind. Ihr Liedchen kann Geist und Seele von jedem auslöschen, der ihnen zuhört. Ihr solltet demnach zügig dafür sorgen, dass sie ihren Gesang nicht beenden können.

Wie startet man die Challenge? Früher musste man hierfür noch bei Hawthorne spezielle Beutezüge abholen, das hat sich aber geändert. Die Challenge ist automatisch beim Start des Raids aktiv. Ihr seht, wenn ihr den Raid startet, unten links die entsprechende Information.

So gelingt die Challenge: Bei der Herausforderung „Im Bau“ dürft ihr in einer Phase, in der ihr die Aura einer Hexe klaut, nur einmal auf jeder Plattform stehen bleiben, um die dimensionalen Plattformen des Läufers zu generieren.



Nach jeder vollendeten Phase wird diese Einschränkung zurückgesetzt und ihr könnt erneut auf jeder Plattform nur einmal stehen bleiben. Solltet ihr in einem Durchgang zweimal auf derselben Platte stehen, gilt die Challenge als nicht bestanden.

Das bedeutet, euer Team muss im Auge behalten, auf welchen Plattformen man bereits gestanden hat, um den Buff aufzubauen. Ihr könnt nämlich dieselbe Plattform erst wieder betreten, nachdem die Schadensphase beendet ist.

Wie gehabt empfehlen wir euch kurze Anleitungs-Video von IPhiniX, damit ihr wisst, wie die Challenge genau abläuft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Tipps für die Challenge

Wenn euer Team kommunizieren kann, ist die Challenge nicht wirklich schwer. Sollte das nicht funktionieren, haben wir hier noch ein paar praktische Tipps, wie ihr die Challenge besser bewältigen könnt.

Trennt die Bereiche unter den Spielern auf. So können drei Hüter die vorderen Platten übernehmen und die restlichen drei kümmern sich um die hinteren.

Solltet ihr dennoch in Bedrängnis kommen, ist es hilfreich, wenn Spieler von der anderen Seite aushelfen und einspringen. Auch, falls jemand, dem eine Platte zugewiesen wurde, stirbt.

Jedes Mal, wenn ein Spieler den Sprungabschnitt vervollständigt hat, ist es zudem sinnig, wenn die Hüter im Uhrzeigersinn zur nächsten Platte rotieren. Das vermeidet Verwirrungen.

Was gibt es als Belohnung? Habt Ihr die Challenge erfolgreich gemeistert, gibt es neben dem Abschluss der Titel-Plakette „Verblüffter Blick“ auch Bonus-Loot.

So erscheint neben der standardmäßigen Truhe am Ende des Encounters nach kurzer Zeit eine weitere Lootkiste. In dieser befindet sich ebenfalls Spitzen-Ausrüstung.

Da jeder Encounter speziellen Loot bietet, bedeutet dies, dass ihr für die Raid-Herausforderung „Im Bau“ den Brustschutz, den Armschutz, das Impulsgewehr „Pein von Merain“ oder das Stasis-Maschinengewehr „Terminus von Qullim“ bekommt.

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Spielt ihr auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister, bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und „Gequälte“-Waffen (Meister-Versionen). Hier liegt die Powerlevel-Anforderung jedoch auch bei 1600 mit Anti-Barriere-Champions nd Arkus-Schilden.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotics im Oryx-Look verdienen.

Habt ihr bereits die ersten Challenges abgeschlossen? Wie schwierig findet ihr die Herausforderungen bis jetzt? Ist das machbar oder würdet ihr euch etwas mehr Komplextität dabei wünschen, damit es für euch nicht so einfach ist? Wir freuen uns auf euren Kommentar.