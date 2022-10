5 der seltensten Shader in Destiny 2 und wie ihr sie bekommt

In Destiny 2 existiert einige riesige Sammlungen von Shadern, die Spieler für ihre Hüter anziehen können. Wir zeigen euch deshalb die wohl seltensten Exemplare im Spiel und wie ihr sie bekommen könnt.

Was sind Shader? In Destiny 2 haben Hüter die Möglichkeit ihre Waffen sowie einzelne Rüstungsteile in verschiedenen Farben zu tauchen. Diese kleinen Farbpaletten in eurer Sammlung heißen Shader.

Während also viele Spieler auf der Suche nach ihrem Godroll im PvP sind, machen sich einige Hüter auf und sammeln Shader. Einige davon sind leicht zu haben, andere haben bislang nur wenige zu Gesicht bekommen. Wir zeigen euch deshalb fünf der seltensten Exemplare im Spiel.

Welche Shader sind so selten? Um herauszufinden, welche Shader selten sind, haben wir das Tool „warmind.io“ benutzt. Durch dieses Tool konnten wir besser einschätzen, welche Lackierungen tatsächlich selten sind. Kommen wir nun zu den Shadern.

5. Efeufessel

Efeufessel

Woher bekommt man den Shader? Efeufessel ist ein Eisenbanner-Shader, der mit Season 18 ins Spiel implementiert wurde. Um ihn zu bekommen, müsst ihr Ruf-Rang 16 bei Lord Saladin erreichen. Sollte Season 18 jedoch auslaufen, habt ihr keine Chance mehr auf den Shader.

Wie selten ist der Shader? Laut warmind.io wurde der Shader nur 46,807-mal eingelöst (Stand. 17. Okt). Weltweit besitzt der Shader eine globale Rarität von 0.080 %.

4. 3 Verbindungen

3 Verbindungen

Woher bekommt man den Shader? Der „3 Verbindungen“-Shader wurde in Season 16 implementiert und kann auf der asiatischen Seite billibilli.com ergattert werden. Dazu müsst ihr euren Bungie-Account mit dieser Streamingplattform verknüpfen.

Zusätzlich müsst ihr einen billibilli-Account erstellen und eure Telefonnummer eingeben. Habt ihr das getan, müsst ihr zu guter Letzt einem Streamer nur noch 30 Minuten lang zuschauen, wie er Destiny 2 spielt. Sollte das erledigt sein, erwartet der Shader euch im Turm bei Rahool.

Wir wissen nicht, ob die Aktion noch aktiv ist, ihr könnt also, falls ihr diesen Shader besitzen wollt, eurer Glück noch versuchen.

Wie selten ist der Shader? Laut warmind.io wurde der Shader nur 27,953-mal eingelöst (Stand. 17. Okt). Weltweit besitzt der Shader eine globale Rarität von 0.048 %.

3. Umarmung der Göttlichkeit

Umarmung der Göttlichkeit

Woher bekommt man den Shader? Dieser Shader wurde mit dem Release von Witch Queen in Destiny 2 eingefügt. Ihr erhaltet diesen Shader, wenn eurer gesamtes Team ohne einen einzigen Tod durch den Raid „Schwur des Schülers“ spazieren kann.

Wie selten ist der Shader? Laut warmind.io wurde der Shader nur 27,902-mal eingelöst (Stand. 17. Okt). Weltweit besitzt der Shader eine globale Rarität von 0.048 %.

2. Versehrtes Fleisch

Versehrtes Fleisch

Woher bekommt man den Shader? Dieser Shader wurde mit dem Raid „Kingsfall“ ins Spiel implementiert. Ihr erhaltet diesen Shader, wenn eurer gesamtes Team ohne einen einzigen Tod durch den Raid „Kingsfall“ spazieren kann.

Wie selten ist der Shader? Laut warmind.io wurde der Shader nur 13,787-mal eingelöst (Stand. 17. Okt). Weltweit besitzt der Shader eine globale Rarität von 0.024 %.

1. Terrachroma

Terrachroma

Woher bekommt man den Shader? Dieser Shader wurde mit Season 15 in Destiny 2 implementiert. Ihr konntet die Lackierung nur erhalten, wenn ihr auf der japanischen Seite bookwalker.jp ein bestimmtes Magazin gekauft hattet.

Solltet ihr das Magazin gekauft haben, müsst ihr nur noch auf der japanischen Seite in eure Einstellungen gehen und unter „gekaufte Vorteile“ euren Code übernehmen und einlösen.

Wie selten ist der Shader? Der Shader ist mit Abstand der seltenste seiner Art und wurde laut warmind.io insgesamt 5.056-mal eingelöst (Stand. 17. Okt). Weltweit besitzt der Shader eine globale Rarität von 0.009 %.

Das waren bislang die seltensten Shader in ganz Destiny 2. Beachtet, dass diese Liste sich stetig ändern könnte und wir euch nur eine Momentaufnahme bieten können. Was haltet ihr von diesen Shadern? Besitzt ihr einen oder sogar alle in eurer Sammlung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!