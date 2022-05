5 seltene Schiffe aus Destiny 2, die nur wahre Fans besitzen – Gehören sie zu eurer Sammlung?

In Destiny 2 habt ihr die Möglichkeit, unzählige Schiffe zu ergattern. Da jedoch viele davon Kopien aus dem Echt-Geld-Shop sind, freuen sich Hüter über Raumschiffe, die erspielt werden können. Diese sind jedoch so aufwendig zu ergattern, dass nicht jeder eines davon besitzt. Wir zeigen euch deshalb 5 seltene Schiffe, die nur wenige Spieler in ihrer Sammlung haben.

Was sind das für Schiffe? In Destiny 2 können Hüter viele Schiffe besitzen und ihr Eigen nennen. Es wird aber von käuflichen und erspielbaren unterschieden, da das Everversum eine größere Sammlung an Vehikeln besitzt. Trotzdem können einige Ausnahmeflieger in der Welt des Loot-Shooters erspielt werden, die jedoch mit einem großen Aufwand verbunden sind.

Wir zeigen euch 5 der seltensten Schiffe, die ihr in Destiny 2 besitzen könnt. Sie sind nicht mehr erspielbar erforderten aber einst besondere Kriterien, die erfüllt werden mussten. Deshalb gehören diese zu den seltensten Sammlerstücken.

5 seltene Schiffe, die ihr ergattern konntet

Diese Schiffe lassen sich zum Zeitpunkt des 13. Mai 2022 nicht mehr ergattern. Ob sich Bungie noch dazu entscheiden sollte sie erneut ins Spiel zuwerfen ist unklar, aber durchaus möglich. Bungie hat schon in der Vergangenheit oft alte Items erneut ins Spiel geworfen.

5. Eintausend Schwingen

Eintausend Schwingen

Wann war das Schiff erhältlich? Das Schiff erhielt seinen Release in Season 3 und verschwand nach der Season der Ankunft als die Flotte der Dunkelheit die Hüter von Io abschnitt.

Wie konnte man das Schiff ergattern? Das Schiff war an eine geheime Mission „Das Flüstern“ auf Io gebunden. Ihr musstet dafür die Mission auf Heroisch angehen und aus geheimen Truhen „Essenzen“ sammeln.

Habt ihr das an fünf Truhen getan, hattet ihr die Chance ein Vex-Portal in der Mission zu aktivieren, Orakel in der richtigen Reihenfolge zu vernichten und dann eine letzte Truhe zu plündern.

Nachdem ihr den Plan ergattert hattet, musstet ihr noch drei Durchläufe mit verschiedenen Elementar-Modifikationen durchmachen, die wöchentlich rotierten. Habt ihr das erledigt, gehörte das Schiff euch.

Warum ist das Schiff so selten? Nicht jeder wusste über die geheime Mission auf Io Bescheid. Spieler mussten extra ein geheimes Portal aktivieren, um an der Mission teilzunehmen. Gepaart mit den häufigen Durchläufen und den Rätseln konnte nicht also jeder das Schiff ergattern.

4. Eisen-Pendragon

Wann war das Schiff erhältlich? Das Schiff erhielt seinen Eintritt in Season 2. Unklar ist, wann das Schiff genau verschwand, doch in Jahr 2 war das Schiff nicht mehr durch Lord Saladin zu ergattern.

Wie konnte man das Schiff ergattern? Man erhielt dieses Schiff, indem man Ränge im Eisenbanner aufstieg und Engramme öffnete. Der Drop war jedoch nicht garantiert und somit musstet ihr viele Eisenbanner-Tokens einlösen, um die Chance zu erhalten, das Schiff zu bekommen.

Warum ist das Schiff so selten? Das Schiff ist so selten, da zu dieser Zeit nicht viele Spieler den Looter-Shooter gezockt haben. Zusätzlich handelt es sich hierbei um das erste Eisenbanner-Schiff in Destiny 2.

3. Der Platin-Star

Der Platin-Star

Wann war das Schiff erhältlich? Das Schiff erschien mit dem Release der Schwarzen Waffenkammer in Season 5 und verschwand bei der Veröffentlichung des großen DLCs „Beyond Light“.

Wie konnte man das Schiff ergattern? Um das Schiff zu bekommen, musstet ihr 100 legendäre „Schwarze Waffenkammer„-Formen schmieden.

Das jedoch war ein riesiger Aufwand, da diese besonderen Formen nur durch Modulberichte bei Ada-1 gekauft, in der offenen Welt abgeschlossen und dann noch in der Schmiede eingesetzt werden mussten.

Warum ist das Schiff so selten? Der Aufwand war enorm, um dieses Schiff zu ergattern, deshalb haben viele Spieler den Triumph ignoriert und nicht abgeschlossen.

2. Altmetall CF-717-91

Altmetall CF-717-91

Wann war das Schiff erhältlich? Das Schiff war in Season 6 erhältlich und konnte nur durch ein Rästel in der Exo-Mission „Stunde Null“ errungen werden. Nachdem die Farm auf der ETZ verschwand, konnte das Schiff auch nicht mehr verdient werden.

Wie konnte man das Schiff ergattern? Das Schiff war einst an die Exo-Mission „Stunde Null“ gekoppelt. Dafür müsst ihr die Mission auf Heroisch durchspielen und den Katalysator für das exotische Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ erlangen.

Danach durftet ihr erneut in die Mission, um in jeder Woche eine Key-Karte und dazu noch ein Rätsel mit zusätzlichem Element der Woche abzuschließen. Habt ihr das dreimal erledigt, gehörte das Schiff euch.

Warum ist das Schiff so selten? Die Mission war ohnehin schon auf Heroisch sehr knackig. Zusätzlich erschwerte euch Bungie euren Durchgang, da ein knapper Timer dazu zwang, keine Zeit zu verlieren. Gepaart mit den kniffligen Rätseln und den riesigen Parkour-Hindernissen wirkte das schon genug abschreckend.

1. Vom Imperator auserwählt

Vom Imperator auserwählt

Wann war das Schiff erhältlich? Das Schiff war in Season 7 erhältlich als die Menagerie auf der Leviathan öffnete. Also jedoch die Schwarze Flotte auf dem Radar erschien, ergriff auch Calus die Initiative und verschwand mit seiner Leviathan.

Wie konnte man das Schiff ergattern? Das Schiff konntet ihr nur erhalten, indem ihr die heroische Menagerie abgeschlossen und die Loot-Kiste am Ende geöffnet hattet. Der Flieger war jedoch kein garantierter Drop und somit musstet ihr den harten Modus öfter durchlaufen.

Warum ist das Schiff so selten? Die heroische Menagerie besaß keine Spielersuche. Entweder ihr besaßt einen fähigen Einsatztrupp, um überleben zu können oder ihr habt euch zufällige Spieler herausgesucht. Danach war es nur noch wichtig zu überleben und den Boss zu töten. Diese waren jedoch oft so hart, dass viele Spieler gescheitert sind und es aufgegeben haben.

Das waren unsere 5 der seltensten Flieger in Destiny 2, die ihr erspielen konntet. Besitzt ihr alle oder fehlt euch noch einer? Da Bungie oft Dinge recycled wäre eine Rückkehr einiger dieser Schmuckstücke möglich, deshalb gebt eure Hoffnung nicht auf, eure Zeit wird kommen.

Habt ihr einige Schiffe, die auch noch selten sind und wir in unserer Liste übersehen haben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.