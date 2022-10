Destiny 2 Halloween-Event startet so gruselig wie nie – Bringt mehr Bugs als Spielspaß

Destiny 2 feiert aktuell sein Halloween-Event 2022. Doch statt frischem Spielspaß brachte das kostenlose Event nur eine lange Liste mit bizarren Bugs ins Spiel. Dies ruinierte vielen Hütern das Erlebnis und bremste auch noch ihren Fortschritt. Das Einzige, was gleich einwandfrei funktionierte, war die Event-Monetarisierung.

Es hätte in Destiny 2 ein grandioses Halloween-Event für alle werden können. Nachdem in der Season 18 bereits etwas Ruhe bei den Hütern eingekehrt ist, sollte das gruselige und kostenlose Event wieder frischen Wind und neue Aufgaben ins Spiel bringen.

Stattdessen wurde die Fehler-Liste immer länger und die Gesichter der Hüter aufgrund der schwachen Event-Highlights ebenfalls.

Bungie hat 2022 die Heimgesuchten Sektoren mehr oder weniger recycelt. Es wurde minimalistisch nur ein neuer Sektor in der Europäischen Todeszone integriert.

Es gibt zwar eine neue Waffe, doch die bekommt man gleich nach Beenden der Quest mit einer super Perk-Kombi auf dem Silbertablett serviert. Damit war die Jagd für viele Hüter nach einer guten Roll eigentlich zu Beginn schon beendet.

Alte Waffen können ebenfalls erspielt werden. Aber sie besitzen nicht einmal die neue Ursprungseigenschaft des Events. Sie wurden anscheinend nur übernommen und nicht weiter angepasst.

Frischer Wind herrscht 2022 eigentlich nur im Event-Pass, den man zusätzlich erwerben muss, um an die neuen, kosmetischen Items zu kommen.

Viele Hüter fanden daher, dass dieser Trailer bisher noch das coolste am Event war:

Hüter, die sich trotzdem ins Event stürzten, um wenigstens etwas Spaß zu haben, wurden dann jedoch gleich durch ein paar fiese Bugs in ihrem Vorhaben ausgebremst.

Die für das Halloween-Event und den Fortschritt bereits erspielten Spektralseiten verschwanden einfach aus dem Inventar der Hüter. Sie waren so unwiederbringlich weg – umwandeln in Manifestierte Spektralseiten nicht mehr möglich.

Die Bosse in den Heimgesuchten Sektoren haben 2022 ihren eigenen Kopf. Sie lassen die Hüter bis zu einer Minute warten, bevor sie mal auftauchen. Das verlängert die Aktivität unnötig.

Wer sich aufgrund der Startschwierigkeiten dann dachte „Ok, dann farme ich eben Glanzstaub!“ hatte ebenfalls Pech. Ein weiterer Bug sorgte dafür, dass Spieler aktuell nur 100 statt 200 Glanzstaub für die wöchentlichen Beutezüge bei Eva bekommen.

Hinzu kamen die Probleme mit Update 6.2.5: Neben den Event-Inhalten brachte Bungie am Dienstag auch noch ein neues, umfangreiches Update mit Hotfix 6.2.5 online. Auch hier lief nicht alles reibungslos.

Die Entfernung des 20-%-Bonus auf Zielunterstützungsabfall für den Perk „Messsucher“ wurde nicht in Update 6.2.5 importiert und musste aus den Patch Notes entfernt werden. Die Änderung wird in einem zukünftigen Update hinzugefügt.

Die exotische Schrotflinte „Lord der Wölfe“ musste nach Update 6.2.5 aufgrund eines Problems deaktiviert werden, weil sie mehr Schaden anrichten konnte als vorgesehen.

Viele Hüter erinnerten sich beim neuen Bug von „Lord der Wölfe“ sogleich an die dominanten Zeiten der Exo-Waffe aus 2019, weil sie damit 2022 erneut alles umholzen konnten, was nicht bei drei auf den Bäumen war.

Diese Waffe macht gerade für viele das PvP von Destiny 2 kaputt

Das „Bugfestival der Verlorenen“ 2022 ist gruseliger denn je

Bungie arbeitet mit Hochdruck an Lösungen: Noch am selben Abend lief der Twitter-Account des Bungie-Supports heiß. Der Entwickler kündigte entsprechend schnell Fixes an. So behob man beispielsweise den Bug mit den Spektralseiten binnen weniger Stunden und kündigte auch gleich Rückerstattungen für den Glanzstaub-Bug an.

Zu diesem Zeitpunkt war der Schaden jedoch bereits angerichtet.

Statt frischem Wind herrscht gewohnte Flaute: In Destiny 2 kommt immer der Punkt in einer Season an dem man alles erledigt hat und vor allem auch die Story abgeschlossen ist. So ist es cool, wenn Events in diesen Zeiten trotzdem etwas Abwechslung ins Spiel bringen und die Hüter wieder zusammenkommen.

Doch die wenigen, neuen Voice-Lines der Season 18 relevanten NPCs Eido sowie des Vagabunden sind zu wenig, damit das Halloween-Event frisch wirken könnte. Auch die „Piratengeschichten“ des Lore-Kompendiums „Geschichten der Vergessenen – Band 2“ sind bisher inhaltlich recht bescheiden geblieben.

Dazu kommt für viele die enttäuschende Tatsache, dass sich die normalen und bekannten Playlist-Aktivitäten, sowie öffentliche Events für den Fortschritt und den Erhalt der Spektralseiten beim Festival der Verlorenen erneut mehr lohnen als die Heimgesuchten Sektoren. Damit kommen die Hüter kaum aus ihrem gewohnten Trott in Destiny 2 heraus.

Was sagt ihr zum Event? Wie ist euer persönlicher Eindruck? Findet ihr, das Event lohnt sich oder habt ihr es bereits abgehakt? Hinterlasst uns in den Kommentaren gerne eure Meinung und tauscht euch mit Hütern aus der deutschen Destiny-2-Community aus.

Übrigens sorgte auch der Event-Pass mit seinem Fokus auf Monetarisierung für große Kritik an Bungie: