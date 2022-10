Destiny 2: Königsfall – So meistert ihr die letzte Raid-Challenge „Finger weg“

Diese Woche werden sich in Destiny 2 die ersten „Königsfäller“ tummeln. Bei diesem Titel handelt es sich um die Auszeichnung für Spieler, welche in den letzten Wochen alle Königsfall-Raid-Challenges erfolgreich absolviert haben. Doch nicht nur dafür sind die Herausforderungen gut. Auch wer etwas mehr Spitzenloot will, sollte sie kennen. MeinMMO erklärt, wie sie funktionieren.

Aktuell ist die letzte Challenge in Bungies neuestem Vermächtnis-Raid „Königsfall“ aktiv. Wer sie meistert, hat jedoch nicht nur einen Titel in Aussicht. In der Basisversion des Raids bekommen Spieler für das Abschließen einer der Raid-Herausforderung eine zusätzliche Lootkiste, sodass sie dort doppelte Belohnungen erhalten können. Also mehr von den prestigereichen Waffen und Rüstungen für alle.

Was ist eine Raid-Herausforderung? Die sogenannten Challenges oder Herausforderungen in den Raids von Destiny 2 sind zusätzliche Aufgaben, die Spieler im PvE-Endgame angehen können.

Speziell die Herausforderungen schränken eure normale, gewohnte Spielweise auf besondere Art ein. Je nachdem, welche Challenge gerade aktiv ist, muss man sich also neu koordinieren, um sie am Ende zu meistern.

Jede Woche ist eine andere Herausforderung aktiv und sie findet in der Regel nur in einem bestimmten Raid-Encounter oder einer Phase statt. MeinMMO informiert euch dienstags im wöchentlichen Weekly-Reset darüber, welche Challenge das genau ist und wo sie stattfindet.

Im Raid „Königsfall“ gibt es insgesamt fünf solcher Encounter – die Sprung-Passagen bleiben in den Challenges außen vor. Sie rotieren zwar jede Woche, aber nicht in zufälliger Reihenfolge.

Für die letzte Challenge müsst ihr an Oryx, dem Raid-Boss aus Königsfall, vorbei.

So gelingt die Herausforderung: „Finger weg“

Wo findet die Challenge statt? Für die Challenge „Finger weg“ (engl. „Hands off“ ) müsst ihr euch Oryx, dem Besessenen-König höchstpersönlich, stellen.

Während die Hüter also im letzten Encounter willkürlich zwischen den Dimensionen hin- und hergerissen werden und weder angreifen noch Fähigkeiten einsetzen können, ist die Challenge eine weitere Hürde.

Wie startet man die Challenge? Früher musste man hierfür noch bei Hawthorne spezielle Beutezüge abholen, das hat sich aber geändert. Die Challenge ist automatisch beim Start des Raids aktiv. Ihr seht, wenn ihr den Raid startet, unten links die entsprechende Information.

So gelingt die Challenge: Bei der Herausforderung „Finger weg“ dürfen die Spieler denselben Oger und Ritter nicht mehr als einmal töten. Ihr müsst also genau darüber nachdenken, was ihr töten wollt, denn keiner aus eurem Team darf denselben Lichtfresser-Oger und Lichtfresser-Ritter mehr als einmal besiegen.



Diese Einschränkung gilt für die gesamte Begegnung und schließt auch die beiden Oger ein, die während des Endkampfs spawnen. Doch trotz dieser Einschränkungen müsst ihr sowohl den Oger als auch den Ritter schnell töten.

Euer Team muss sich also abwechseln beim Töten der Ritter und Oger und diese Wechsel auch genau absprechen. Sollten aber Hüter zwischen den Dimensionen hin- und hergerissen werden, können sie in der Runde keine Oger oder Ritter töten. Also müsst ihr hier zusätzlich im Hinterkopf behalten, dass in diesem Fall jemand einspringen muss, damit die Challenge gelingt.

Je länger es jedoch dauert, Oryx zu besiegen, desto anstrengender wird diese Herausforderung, da sich jeder Hüter immer mehr merken muss und zudem auch noch mehr Einschränkungen auszugleichen hat.

Tipps für die Challenge

Wenn euer Team kommunizieren kann, ist die Challenge zwar komplex, aber machbar. Wir haben jedoch auch noch zwei praktische Tipps, wie ihr die Challenge besser bewältigen könnt.

Der erste Tipp ist, dass ihr einfach den Plattformabschnitt hinauszögert, bis alle Lichtfresser getötet wurden. So könnt ihr den zeitlichen Druck aus der Begegnung etwas abschwächen.

Tipp Nummer zwei bei dieser Challenge empfiehlt eine Rotation im Uhrzeigersinn. Nach jeder DPS-Phase rotiert ihr durch, sodass niemand denselben Lichtfresser zweimal tötet.

Hilfreich ist auch die von Spielern angefertigte Karte vom letzten Encounter, um den Überblick nicht zu verlieren und die Rotation besser abzusprechen.

Was gibt es als Belohnung? Habt Ihr die Challenge erfolgreich gemeistert, gibt es neben dem Abschluss der Titel-Plakette „Finger weg“ natürlich auch Bonus-Loot.

So erscheint neben der standardmäßigen Truhe am Ende des Encounters nach kurzer Zeit eine weitere Lootkiste. In dieser befindet sich ebenfalls Spitzen-Ausrüstung.

Da jeder Encounter speziellen Loot bietet, bedeutet dies, dass ihr für die Raid-Herausforderung „Finger weg“ die Chance auf das Raid-Exo „Boshafte Berührung“.

Darüber hinaus belohnt euch Destiny 2 mit dem Kopfschutz oder auch dem Fusionsgewehr „Abrechnung von Midha“.

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Spielt ihr auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister, bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und „Gequälte“-Waffen (Meister-Versionen). Hier liegt die Powerlevel-Anforderung jedoch auch bei 1600 mit Überladungs-Champions und Arkus- sowie Leere-Schilden.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotics im Oryx-Look verdienen.

Wie schwer findet ihr die Challenges im Oryx-Raid? Habt ihr den Titel bereits erreicht und euch auch schon das Raid-Exo gesichert? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.