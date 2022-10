Destiny 2: Spieler kritisieren den Pass zum Halloween-Event – „Der gleiche Preis wie für eine ganze Season“

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu dem Event-Pass? Findet ihr den Preis für die gebotenen Inhalte lohnenswert oder denkt ihr, der Pass ist zu teuer? Habt ihr ihn euch vielleicht sogar gekauft? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Auch wenn sich weitere Nutzer mit ähnlichen Aussagen in den Kommentaren finden lassen, überwiegt mit 6.700 Upvotes die Kritik an dem Event. Machinehead933 steht bei seinem Kommentar derzeit bei 26 Downvotes, findet also eher wenig Zustimmung.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Wie bereits im Vorjahr schickt Destiny euch auch dieses Jahr in Heimgesuchte Sektoren, welche in diesem Zeitraum die verlorenen Sektoren ersetzen. Als Belohnung blüht euch dabei das Scharfschützengewehr „Grauen-Tech“.

Was ist das für ein Event? Seit dem 18. Oktober läuft in Destiny wieder das jährliche Halloween-Event. Das „Festival der Verlorenen“ und ist für drei Wochen im Spiel verfügbar.

Insert

You are going to send email to