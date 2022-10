3 Waffen in Destiny 2, die sich nach dem Update 6.2.5 richtig lohnen könnten

In Destiny 2 kann sich die Waffen-Meta schnell über Nacht ändern. Damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt, hat sich ein YouTube die vorläufigen Patch Notes von Update 6.2.5 angesehen und euch 3 Waffen ans Herz gelegt, die bald stark sein könnten.

Welcher YouTuber gibt die Tipps? Es handelt sich dabei um Destiny-YouTuber „Fallout Plays“. Fallout ist bekannt für seine sehr informativen Videos für Waffentests und Guides rund um den Loot-Shooter. Er befasst sich gerne mit Schadenszahlen und Änderungen rund um die Meta in PvE und PvP und informiert die Community gerne über Perlen, die sie vielleicht übersehen haben.

Am Dienstag, dem 18. Oktober rollt der Patch 6.2.5 auf die Server und dieser bringt einige Waffenänderungen, die manche Knarren wieder glänzen lassen. Darunter meint Fallout (via. YouTube), dass ihr euch diese sicherlich nach dem Patch anschauen solltet. Es handelt sich dabei um folgende Waffen:

Tarrabah – Eine Exo-MP aus dem Raid „Krone des Leids“

Pein von Merrain – Ein Impulsgewehr aus dem Kingsfall-Raid

Drang – Eine Pistole, die es im Verlassenen Leviathan gibt

Wir erklären euch im folgenden Teil, weshalb ihr euch die Waffen nach dem Patch definitiv genauer anschauen solltet.

1. Tarrabah

Tarrabah

Warum wird die Waffe stark? Laut Bungie und seinem letzten veröffentlichten TWaB werden einige dominante MPs angepasst. Darunter die beliebte Shayuras Zorn, die im PvP einer schnellfeuerndem und tödlichem Automatikgewehr glich.

Das Entwicklerteam entschied sich den Zoom der Präzisionsgehäuse-MPs Shayuras Zorn und Reibungsfeuer von 16 auf 15 zu reduzieren.

Durch diese Änderungen katapultiert sich nun die Tarrabah in eine starke Position, da es sich bei ihr dann noch um einer der letzten MPs handelt, die einen 16er-Zoom in ihren Stats bietet. Die zweite und letzte ist Fluchtgeschwindigkeit. Alle anderen Exemplare sind gesunsettet, also nicht mehr relevant.

Das macht den Exoten vor allem im PvP zu einer Top-Wahl, wenn ihr auf weiteren Entfernungen kämpfen möchtet.

Warum ist Zoom so wichtig? In Destiny 2 gibt es einen Wert, denn man Zoom nennt. Dieser Wert ist wichtig für MPs, da ihr damit eure effektive Reichweite im Kampf bestimmen könnt. Desto höher dieser Wert, desto weiter könnt ihr schießen, ohne Schadensabfall.

2. Pein von Merrain

Pein von Merrain

Warum wird die Waffe stark? Pein von Merrain hat mit Update 6.2.5 auch bald das Zeug zum Killer. Laut Bungie werden Impulsgewehre mit adaptiven Gehäusen einen besseren Krit-Mulitplikator bekommen. Dieser wird von 1,60 auf 1,65 angehoben. Das ermöglicht es euch Gegner, die unter Stufe-4 der Belastbarkeit sind, mit zwei Headshot-Salven ins Nichts zu befördern.

Solltet ihr das jedoch mit Adrenalin-Junkie oder Haudegen kombinieren, könnt ihr jeden Gegner, egal auf welcher Belastbarkeit-Stufe, mit zwei Headshot-Salven vernichten. Fallout rät deshalb eine Pein von Merrain in der Enklave zu schmieden und diese gleich mit verbesserten Perks auszustatten. So hält eurer Damage-Buff von Adrenalin-Junkie und Haudegen bis zu 5 Sekunden lang.

3. Drang (Barock)

Die Drang (Barock)

Warum wird die Waffe stark? Drang galt schon vor Patch 6.2.5 als eine starke Waffe, die Spieler im Handgepäck mitnehmen konnten.

Jetzt mit der neuen Änderungen werden vor allem Konsolenspieler ihren Spaß mit der Waffe haben. Laut Bungie ist der Perk Messsucher eine viel zu dominante Wahl in Verbindung mit Pistolen. Ihr erhaltet erhöhten Zoom und werdet beim Feuern unterstützt.

Das Entwicklerteam sorgte dann dafür, dass Messsucher abgeschwächt werden sollte, doch die Pistolen haben darunter nicht gelitten. Deshalb entschied sich das Team denn Reichweitenabzug bei automatischem Zielen allgemein um 30 % zu erhöhen. Solltet ihr also eine Drang besitzen ohne Messsucher und haut darauf einen vollautomatischen Abzug-Mod werdet ihr sehen, wie eure Gegner damit regelrecht dahinschmelzen.

Das waren nun alle Waffen-Empfehlungen, die ihr im Auge haben solltet. Wie findet ihr es, dass Bungie dadurch die Waffen-Meta wieder etwas beeinflusst und neue Waffen wieder mehr Dominanz erhalten? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!

