Derzeit jagen die Spieler in Destiny 2 Streamer, die sogenannten Bungie-Bountys, um ein begehrtes Abzeichen abzustauben. Wer den Livestream schaut, kann spicken, wann die Beute startet und ebenfalls daran teilnehmen. Doch das Bungie-Bounty-Ziel LeopardStealth trickste jetzt alle aus.

Es gibt ein Emblem in Destiny 2, das lässt sich nur durch ein spezielles Event ergattern. Ihr könnt es euch über die sogenannten Bungie-Bountys verdienen. Dabei habt ihr die besondere Gelegenheit gegen oder mit benannten YouTubern, Twitch-Streamern oder sogar Bungie-Mitarbeiter zu spielen. Schafft ihr es mit der Zielperson in die vorher benannte Aktivität zu joinen, erhaltet ihr ein exklusives Abzeichen in Destiny 2.

Das Bungie-Bounty-Event gibt es schon seit Destiny 1.

Es ist international und benennt Ziele überall auf der Welt.

Die benannten Kopfgelder verteilen sich zwischen Schmelztiegel und Gambit.

Nur wer es schafft mit dem Ziel gematcht zu werden, verdient automatisch ein besonderes Abzeichen.

Das erste Ziel der Bungie-Bountys, am 08. November, war der Streamer LeopardStealth. Er wollte es den Spielern nicht so einfach machen und trollte seine Community mit einem fiesen Trick.

So trollte der Streamer die Destiny 2 Spieler: Als der Twitch-Streamer LeopardStealth am 08. November das Ziel der Bungie-Bountys wurde, hatte er bereits einen Master-Plan. Er wollte sich nicht so einfach „fangen“ lassen und hatte dafür einen kleinen Trick vorbereitet.

Bevor es losging, hat er die Modusauswahl und die Spielersuche des Schmelztiegels bereits aufgezeichnet. Dies legte er dann über seinen eigentlichen Livestream.

Während die Destiny 2 Spieler also ahnungslos seinen Twitchstream „sniperten“ und darauf warteten, dass er endlich joint, spielte Leopard bereits gemütlich sein PvP-Match und lachte sich ins Fäustchen. Infolgedessen konnte jeder, der versuchte, seinem Destiny-2-PvP-Match beizutreten, nicht rechtzeitig teilnehmen und damit auch nicht das exklusive Abzeichen verdienen.

Nach dem Streich ging es dann live weiter: Im Anschluss an seinen kleinen Spaß schiebt er erst lässig seine Aufzeichnung beiseite, um sich dann wieder seine virtuelle Sonnenbrille aufzusetzen. Die verdutzen Fans waren ihm in die Falle getappt.

Natürlich war danach die Chance auf das Abzeichen wieder möglich. Ein Großteil des Chats seines Twitch-Kanals forderte danach stets einen eindeutigen Beweis für sein Matchmaking in Echtzeit. Viele hatten Spaß und der Gag kam gut an.

Was sagt die Community zu seiner Troll-Aktion? Definitiv hat er mit seiner Aktion für ein großartiges Highlight des Bungie-Events und viele Lacher gesorgt. Die Spieler haben es ihm nicht übelgenommen, dass er sie zunächst hereingelegt hat.

Dieses Emblem jagen die Destiny 2 Spieler bei den Bungie-Bountys-Events.

Der Spieler Hatter, the Heat Miser Legend kommentiert die Aktion auf Twitter:

Lol, du warst eine der besten Bountys, die man sich ansehen konnte. […] Und du hattest SPASS. Das worum es gehen soll. […]

Petexnasty ergänzt im selben Thread:

Oh, sie müssen echt wütend gewesen sein, ich liebe das absolut!

Definitiv war seine Aktion erfrischend und eine tolle Inspiration für zukünftige Bungie-Bountys, sich auch etwas zum Event einfallen zu lassen. Schließlich soll es ja nicht zu einfach sein, wenn man auf der Jagd nach einem exklusiven Abzeichen ist.

Bis wann läuft die Aktion noch? Im aktuellen TWaB (via bungie.net) sind noch bis zum 20. November Ziele markiert, die ihr jagen könnt.

Habt ihr es schon geschafft ein Kopfgeld zu erhaschen und euch das Abzeichen zu sichern? Wie findet ihr die Idee mit den Bungie-Bountys? Ist das ein interessantes Event für euch?