Destiny 2 passt erneut das PvP zugunsten der Elite-Spieler an, doch nicht so wie ihr denkt

In Destiny 2 hat Bungie erneut Änderungen für das PvP vorgenommen. Diesmal jedoch zugunsten der Pro-Spieler. Macht euch jedoch keine Sorgen, Bungie behält immer noch sein skillbasiertes Matchmaking.

Was ist passiert? In Destiny 2 rollte wie gewohnt am Dienstag ein neuer Patch aus. Hotfix 6.2.5.1 brachte nicht nur einige Bugfixes ins Spiel, sondern auch eine Anpassung, die Bungie extra hervorhob. Es ging um den Schmelztiegel und Elite-Spieler.

Diesmal gab jedoch das Entwicklerteam nicht nach und entfernte erneut das skillbasierte Matchmaking, sondern kam den Pro-Spielern im PvP nur mit einer kleinen Anpassung entgegen. Einige Änderungen sollen Matches nun für Profi-Spieler noch entspannter und besser gestalten.

Patch 6.2.5.1 verbessert das Matchmaking für Profis

Was wurde geändert? Laut dem Twitter-Post von Bungie Help wurden einige „Anpassungen“ ins Visier genommen. Das Ziel laut Bungie war es, die Matchmaking-Geschwindigkeit sowie die Verbindung für Spieler in höheren Skill-Ebenen im Modus „Kontrolle“ zu verbessern.

Wer schonmal im SBMM unterwegs und nach Konkurrenten in einem Match gesucht hat, hat entweder viel Zeit im Matchmaking verbracht oder bekam Gegner mit einer richtig miesen Leitung.

Laut den aufgelisteten Anpassungen möchte Bungie auch den Schwitzern unter euch ein faires Match bieten, in denen Skill euren Sieg sichert und keine Hüter gewinnen, die sich mit einer schlechten Leitung durch die Map teleportieren.

Wie ist die Stimmung der Spieler nach der Änderung? Die Ankündigung von Bungie ging nicht an allen Spielern und Pros vorbei. Sogar Aztecross spricht in seinem Video den Twitter-Post von Bungie an und redet von einer möglichen Entfernung des SBMM in Kontrolle. Der YouTuber freute sich über den Gedanken, jedoch korrigierten ihn seine Fans in den Kommentaren und stellten klar, dass SBMM nicht deaktiviert wurde.

Unter dem offiziellen Twitter-Post ist sich die Mehrheit der Spieler jedoch einig. Sie wollen SBMM komplett weg haben, da dieser nichts in einem Casual-Modus wie „Kontrolle“ zu suchen hat. Obendrauf soll die Strafe für Spielabbrüche auch deaktiviert werden.

Desto länger das skillbasierte Matchmaking von Spielern ertragen werden muss, desto größer wird der Unmut und die Stimmen, die gegen ein solches System sind. Es ist unklar, ob Bungie seinem Plan treu bleiben oder doch nachgeben wird und erneut das SBMM deaktiviert.

Was denkt ihr? Wird Bungie standhalten? Oder glaubt ihr, die Entwickler geben zu Lightfall nach und entfernen das SBMM komplett? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

