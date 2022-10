Destiny 2: Bungie sieht ein, dass Waffen-Crafting ein wenig doof ist – Nennt 4 Punkte, die es besser machen sollen

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie findet ihr die kommenden Änderungen von Bungie bezüglich des Waffencraftings? Ist das ein entspannter Schritt in die richtige Richtung oder findet ihr, da muss noch mehr kommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Damit möchte Bungie euren Tresor und Inventar entlasten. Solltet ihr also noch solche Waffen besitzen, müsst ihre noch vorhandenen Materialien extrahieren, ansonsten gehen diese am 28. Februar 2023 verloren.

Die wohl wichtigste Info in diesem Post waren diesmal Änderungen für das Waffencrafting. Bungie hat das System dahinter analysiert und einige Problemquellen erkannt, die jetzt in den kommenden Monaten beseitigt werden sollen.

Was wurde angekündigt? Am Donnerstagabend, dem 27. Oktober, kam erneut der berüchtigte „This Week at Bungie“-Blog Post mit vielen Neuigkeiten bezüglich Änderungen für Destiny 2.

In Destiny 2 ist das Waffencrafting ein Thema für sich. Für viele Hüter vereinfacht das Feature den Weg zu ihrem Godroll, doch viele Mechaniken dahinter sorgen für Frust in der Community. Bungie hat aber nun mitgeteilt, dass einige Änderungen die Waffenschmiede endlich verbessern sollen.

