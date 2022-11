Destiny 2 nerft zwei übermächtige Waffen einen Monat früher als geplant – Waren einfach zu stark

In Destiny 2 können zwei Waffen für Angst und Schrecken sorgen, doch möglicherweise ist das bald vorbei: Bungie hat einen Nerf bekannt gegeben, der schon kommende Woche greift.

Was wird generft? Wie der „Bungie Help“-Kanal via Twitter bekannt gab, werden die Liniearfusionsgewehre mit einem Hotfix am 08. November 2022 angepasst.

Im PvP werden das Zucken beim Rückstoß und die Zeit bis zur Stabilisierung hochgesetzt

Außerdem wird der Aim-Assist-Kegel bei Spezialmunition heruntergesetzt

Im PvE wird die Stabilisierungszeit hingegen runtergesetzt

Diese Änderungen kommen laut Bungie nun ein ganzes Stück weit verfrüht, denn eigentlich waren sie für den Start der Season 19 vorgesehen. Die soll am 6. Dezember 2022 losgehen – nun steht der Nerf schon kommenden Dienstag, also einen ganzen Monat früher an. Dann sollen auch genauere Patch Notes folgen.

Doch insgesamt dürfte der Nerf viele Spieler im PvP in Destiny 2 freuen, denn unter die Linearfusionsgewehre fallen auch zwei Waffen, die im PvP als geradezu übermächtig gelten: Der Lorentzantrieb und die Arbalest.

Werden Lorentzantrieb und Arbalest nun schwächer?

Was sind das für Waffen? Sowohl der Lorenzantrieb als auch die Arbalest werden im PvP von Destiny 2 als sehr mächtig eingeschätzt – zu mächtig vielleicht, denn es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Waffen angepasst werden. Bei beiden Waffen wurde etwa schon im Februar 2022 mal das Zucken erhöht.

Der Lorenzantrieb ist betroffen

Dennoch konnten Lorentzantrieb und Arbalest im PvP Angst und Schrecken verbreiten. Der Vorwurf geht vor allem in die Richtung, dass sie ähnlich wie Sniper sehr hohen Schaden anrichten könnne, ohne allerdings die Zielgenauigkeit zu benötigen (via reddit).

Der Aim-Assist wurde stark kritisiert, denn die Waffen würden zu viel Belohnung für zu wenig Skill anbieten (via reddit). „Es geht um die Benutzerfreundlichkeit. Lorentz ist viel einfacher zu benutzen als ein Sniper. Scharfschützengewehre sind immer noch großartig, aber nur wenige Leute können ihr volles Potenzial ausschöpfen. Lorentz ist auch großartig, aber die meisten Leute können sein volles Potenzial mit minimalem Aufwand nutzen“, fasst ein User zusammen (via reddit).

Auch die Arbalest wird geschwächt

Die Diskussion um die Waffen hält schon lange an. So machte etwa im Dezember 2021 ein Clip die Runde, in dem der Lorentzantrieb offenbar Kills verteilte, ohne zu treffen.

An solchen Problemen scheint Bungie nun schnellstmöglich arbeiten zu wollen und passt unter anderem die Stärke des Aim-Assists der Linearfusionsgewehre an. Ob das ausreicht, um die Waffen im PvP abzuschwächen? Das dürfte sich spätestens ab Dienstag zeigen, sobald die Anpassungen live sind.

Was haltet ihr von der Änderung? Seht ihr den Nerf positiv, oder nutzt ihr die Waffen selber gerne? Erzählt es uns in den Kommentaren!