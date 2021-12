In Destiny 2 sind die Hitboxen so unverschämt, dass ihr nicht mal einen Gegner treffen müsst

Destiny 2 bietet viele Aktivitäten an, doch eine ist dank unfairer Hitboxen so nervenzerreißend, dass Spieler sich nicht mehr dorthin trauen. Die Rede ist vom Schmelztiegel. Wir von MeinMMO zeigen euch, was dran ist.

Was sind Hitboxen? Hitboxen beschreibt einen unsichtbaren Bereich auf einer Spielfigur, die dazu dient Kollisions- oder Trefferabfragen besser berechnen zu können. Ohne diese unsichtbaren Bereiche könntet ihr keinen Schaden auf eure Gegner bewirken.

Jeder Körperteil an eurem Hüter ist mit einer Box ausgestattet. Landet ihr also einen Schuss, registriert Destiny 2 diese Anfrage und verteilt somit den Schaden, der für diesen Treffer mit der ausgewählten Waffe hinterlegt wurde aus.

Jedoch kann es vorkommen, dass Hitboxen einen Schaden registrieren, welcher gar nicht hätte stattfinden können.

Schüsse treffen euch nicht, aber töten euch trotzdem

Um zu verdeutlichen, wie unfair manchmal diese Schüsse im PvP registriert werden, postete der reddit-User Parzival-IX einen Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Gegner des reddit-Users benutzt als Waffe Lorentzantrieb, ein Linear-Fusionsgewehr. Da die Waffe schon am Anfang der 15. Season als broken galt, genießt sie keinen guten Ruf. Viele Spieler nutzen beim Linear-Fusionsgewehr den übertriebenen Aim-Assist und die nicht ganz so optimalen Aimboxen, um schnell Kills abzustauben. Dabei entstehen häufig absurde Momente, wie diese im Video.

Liegt das wirklich nur an den Hitboxen? Ein Grund wären definitiv die Hitboxen doch dabei spielen weitere Faktoren auch eine Rolle wie:

Aim-Assist der Waffe

Latenz eures Bildschirms

Internetverbindung

Vor allem die Internetverbindung, die in Destiny 2 manchmal jeden in die Knie zwingt, sorgt für solche Momente. Ihr könnt auf eurem Bildschirm schon ausgewichen sein, doch es braucht eine Zeit bis diese Aktion erst erfasst wurde. In dieser Zeit hat euer Gegner die Möglichkeit euch ins virtuelle Jenseits zu befördern. Die Treffer eurer Gegner fühlen sich im Gegenzug deswegen auch manchmal nicht korrekt an.

Das ist aber nicht nur beim Lorentzantrieb so. Schrotflinten, Handfeuerwaffen und sogar Sniper verlangen manchmal kein besonderes und antrainiertes Aim. Blindes umherschießen kann völlig ausreichen um einen „Glückstreffer“ zu ergattern.

Was sagt die Community dazu? Spieler in reddit empfinden manche Situationen, die in Verbindung mit dieser Waffe entstanden sind für lächerlich. Da kommen Kommentare auf wie:

Ich fülle dich, ich habe schon Schüsse gesehen, die trafen meinen Körper, doch galten als Kopfschüsse und wieder ein nerviger Mist. Meinte reddit-User Rapture_RoseO66

Ein anderer User verweist aber auch auf das Ausweichmanöver selber:

Es ist nicht die Waffe, die Kopf-HitBox bleibt dort, wo du beim Ausweichen warst. Erwähnte reddit-User superblahmanofdoom

Dabei wird klar, dass bei solch einem Ergebnis viele Faktoren mitspielen. Man kann das nicht nur auf die Hitbox schieben. Bungie könnte entweder den Aim-Assist herunterschrauben oder die Hitboxen anpassen. Da aber Bungie sich bislang nicht dazu geäußert hat, müsst ihr vorerst damit klarkommen.

Was haltet ihr von solchen „Glückstreffern“, die Kopfschütteln hervorrufen? Profitiert ihr auch davon oder seid ihr in solchen Fällen meist das Opfer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!