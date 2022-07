Destiny 2 lebt von seinem Zufalls-Loot – Zerstört Crafting das Beste am Shooter?

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was haltet ihr von der Schmiede? Findet ihr sie gut? Oder möchtet ihr das alle Waffen irgendwann geschmiedet werden können? Lasst uns wissen, was Bungie noch ändern sollte, damit das Schmieden perfekt wird!

Dabei meint der YouTuber, dass es Waffen gibt, die gefarmt besser sind als geschmiedete und umgekehrt. Das neue Feature der Hexenkönigin-Erweiterung überwiegt also nicht als „Die beste Quelle“, sondern nur als weiteres Türchen, was Hüter zuverlässig nutzen können.

Auch der YouTuber Aztecross meint in dieser Thematik, dass beide Features zusammen in Harmonie weiter in Destiny 2 existieren können. Es obliegt allein Bungie wie effizient sie die Schmiede verfeiern und verbessern werden und welche Waffen geschmiedet werden können und welche nicht.

Die Liste wird aber laut Bungie nach Witch Queen stetig anwachsen. Es könnte also sein, dass auch weitere bekannte Schießeisen zukünftig ihren Platz in eurer Bauplan-Sammlung finden werden.

Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Bungie differenziert hier, welche Waffen gefarmt werden müssen und welche in Ruhe in der Schmiede zusammengebastelt werden können.

Entweder ihr spielt eine Mission und erhaltet ein Exo oder ihr lauft die Mission 20-mal und bekommt nicht mal ein blaues Engramm im Extremfall. Mit diesem System ist Destiny 1 groß geworden. Dadurch wirken Waffen und Rüstungen einzigartig und treiben die Spieler an, Stunden in dem Space-Shooter zu versenken.

