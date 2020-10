Destiny 2 bringt bald die Mod-Änderungen, die ihr immer wolltet

Destiny 2 gestaltet sein Mod-System endlich Hüter-freundlich. Mit Beyond Light kommen 4 große Änderungen, die teilweise seit einem Jahr lautstark von der Community gefordert werden.

Diese 4 Änderungen kommen: Mit dem Launch der großen Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) schraubt Destiny 2 gehörig am Mod-System.

Diese Überarbeitungen bekommt das Mod-System ab dem 10. November:

Die Elementar-Zugehörigkeit entfällt für alle Rüstungs-Mods mit Bezug zu Waffen.

Alle Mods, die eine verbesserte Version haben können, erhalten einen Buff: Die normalen Mods werden automatisch zur verbesserten Variante und steigen dafür etwas im Energie-Verbrauch – Dadurch verschwinden die bisherigen verbesserten Mods, da sie überflüssig sind.

Raid-Rüstungen erhalten einen 5. Mod-Slot, in den dann nur Raid-spezifische Mods passen. Zudem entfallen einige Raid-Mods komplett.

Eine neue „Kampfstil-Mod-Fassung“ kommt für neue Rüstungen und alle alten Exotics – Alte Rüstungen erhalten eine einheitliche „Vermächtnis-Mod-Fassung“. In diese Fassungen kommen dann Mods für Mechaniken wie „Mit Licht aufgeladen“ oder „Kriegsgeist-Zellen„, so wird der saisonale Mod-Slot ersetzt.

Damit geht Bungie erstmals auf tief greifende Änderungen im DLC ein, die nicht das neue Stasis-Element betreffen. MeinMMO erklärt, warum die Spieler sich das lange wünschten oder was Bungie sich bei den bevorstehenden Änderungen dachte.

Spieler fordern, dass die Elementar-Zugehörigkeit verschwindet

Das ist das große Mod-Problem: Seit der Einführung des „Armor 2.0„-Systems im Oktober 2019 fordern die Hüter, dass die Elementarzugehörigkeit bei Mods verschwindet. Denn die versprochene Freiheit bei Rüstungen führte dazu, dass man nicht eine gute Rüstung, sondern gleich 3 farmen musste.

Die Hüter benötigten eine Solar-, Leere- und Arkus-Variante aller Ausrüstungsteile.

Denn Mods für Handfeuerwaffen passen nur in Leere-Rüstungen. Wer seine Schrotflinte effektiv ausführen möchte, benötigt Arkus-Rüstungen. Da man in Destiny stets 3 Waffen trägt, ist es schwer, alle Elemente unter einen Hut zu bekommen oder das Loadout zu wechseln.

Mods für Scharfschützengewehre passen bisher nur in Leere-Helme

Die geplanten Änderungen Sorgen nun endlich dafür, dass das Element eurer Rüstung keine Rolle mehr spielt.

Zwei Aspekte müsst ihr zudem laut Bungie bedenken:

„Mit Licht geladen“-Mods, die eine zweite Elementar-Mod für einen Bonus-Effekt benötigen, aktivieren sich, wenn ihr eine passende Elementar-Mod im gleichen Rüstungsteil tragt ODER wenn ihr eine beliebige andere „Mit Licht aufgeladen“-Mod an irgendeinem anderen Rüstungsteil tragt

Dadurch, dass ab Beyond Light mehr Mods pro Rüstungsteil zur Auswahl stehen, könnte die Übersichtlichkeit leiden

Darum werden normale Mods verbessert: Laut Bungie spüren viele Spieler den Effekt von normalen Mods nicht. So ist das Nachladen einer Waffe nicht spürbar schneller mit der entsprechenden Nachlade-Mod. Hüter rüsten daher nur die verbesserte Varianten aus oder stapeln die Mods doppelt.

Es dürfte viele Hüter also freuen, dass sie durch die Bank bessere Mods bekommen, die insgesamt sogar weniger als die aktuellen „Verbesserten Mods“ kosten und leichter zu finden sind.

Rüstet ihr eine Nachlade-Mod aus, spürt ihr das ab Beyond Light auch

Einziger Wermutstropfen sind die Raid-Mods ab Beyond Light

Was hat es mit den Raid-Änderungen auf sich? An einem zusätzlichen 5. Mod-Slot dürfte wohl kein Hüter da draußen etwas auszusetzen haben. So kann man die meist optisch ansprechendsten Rüstungen auch außerhalb des Raids nutzen. Sobald ihr dann die Endgame-Aktivität betretet, installiert ihr spezifische Mods.

Doch es gibt hier ein „aber“, das manchen Spielern sauer aufstoßen könnte: Der 5. Mod-Slot steht nur auf ab Beyond Light erworbenen Rüstungen zur Verfügung. Zudem werden die „Anti-Mods“ überarbeitet oder ganz gestrichen:

Anti-Besessenen-Mods aus „Letzter Wunsch“ funktionieren nur in diesem Raid.

Anti-Schar-Mods aus dem Leviathan-Raid verschwinden.

Anti-Gefallenen-Raid-Mods aus „Geißel der Vergangenheit“ verschwinden.

In Zukunft möchte Bungie bei Raid-Mods mehr in Richtung der Mods aus „Garten der Erlösung“ gehen. Also statt allgemeiner Effekte eher hin zu Unterstützungen von Raid-Mechaniken.

Habt ihr die alten Raid-Rüstungen gezielt gefarmt?

Darum ist das ärgerlich: Kürzliche machte Bungie die alten Raids deutlich relevanter. Daher farmte sich so mancher Hüter einige Raid-Sets zusammen. Wer nun aber den 5. Mod-Slot nutzen will, kann diese Rüstungen in die Tonne kloppen.

Der Wegfall der „Anti-Mods“ in den meisten Spielbereichen könnte auch den einen oder anderen Hüter ärgern. Denn Mods wie „Besessenen-Bewaffnung“ versorgten einen mit unendlich viel Power-Munition.

Laut dem Destiny-Experten Datto, ist das aber eine gute Entscheidung. Da die Mods viele Bereiche im Spiel negativ beeinflussen. Er sagt:

Bewaffnung-Mods sind einer der Top-3 Gründe, warum Gambit keinen Spaß macht. Sie sorgen für viele Balance-Probleme und die Entwickler müssen immer im Hinterkopf haben, dass manche Spieler unendliche Power-Munition haben. Datto via YouTube

Was haltet ihr von den bevorstehenden Änderungen am Mod-System? Gerade der Wegfall der Elementar-Affinität, das kostenlose Upgrade zur verbesserten Version und allgemeinere Slots auch für Exotics sind gelungene Quality of Life Verbesserungen. Oder haben die Änderungen an den Raid-Mods für euch einen bitteren Beigeschmack?

Wenn nun Exotic-Waffen noch einen Slot für beispielsweise Artefakt-Mods bekommen, wäre ein Lächeln vorprogrammiert. Ob so etwas tatsächlich kommt, wissen wir nicht Aber wir wissen, welche neuen exotischen Spielzeuge ihm im Herbst-DLC auf euch warten: Destiny 2 zeigt 10 neue Exotics und alle machen richtig Bock auf Beyond Light