Destiny 2 hat so wenig Spieler auf Steam wie noch nie – Tiefster Stand bei Spielerzahlen seit 3 Jahren

Im Oktober 2019 kam Destiny 2 auf Steam. Zwischenzeitlich hatte das Spiel in der Spitze 292.000 Spieler – auch im Februar 2022, mit der neuen Erweiterung The Witch Queen, kratzte der Online-Shooter wieder an dieser Top-Spielerzahl auf Steam. Aber jetzt im November 2022 sind nur noch 60.000 Spieler im Durchschnitt online, so wenig wie noch nie. Was ist da los?

Wie haben sich die Spielerzahlen auf Steam entwickelt? Als Destiny 2 auf Steam kam, war die Hochphase eigentlich schon lange vorbei: Das Spiel erschien im Oktober 2019 auf Steam, da hatte sich Bungie von Activision Blizzard und deren Launcher Battle.net getrennt.

Der ganz große Hype von Destiny 2 war da zwei Jahre her:

Destiny 2 war im September 2017 heiß gestartet.

Damals ritt es noch die Welle von Destiny 1, als die Erweiterung „König der Besessenen“ 2015 so viele begeisterte.

Aber viele Probleme ließen den Hype um Destiny 2 rasch verglühen. Das 1. Jahr von Destiny 2 vielen als Horror-Jahr, bis es mit Forsaken im September 2018 deutlich besser wurde.

Wir kennen die Spielerzahlen aus diesen Hype-Monaten von 2017 nicht. Doch im Oktober 2019 hatte Destiny 165.000 Spieler im Schnitt und 292.000 gleichzeitige Spieler in der Spitze. Damals hatte Bungie auch ein Free2Play-Programm gestartet.

Destiny 2 gewinnt auf Steam rasch viele Spieler, verliert sie aber auch wieder

Die Zahlen pendelten in den letzten 3 Jahren stark, je nachdem, ob gerade frische Inhalte im Spiel waren oder nicht:

So steigen die Spielerzahlen in Monaten, in denen was passierte, auf Steam rasant an:

Juni 2020: +50 %. Ein Live-Event, die Ankündigung der nächsten Erweiterung und die Season 11 bringen Spieler dazu

November 2020 + 97 %: „Jenseits des Lichts erscheint“

Mai 2021 +54 %: Der „Nostalgie-Raid“ Die Gläserne Kammer kam zurück

September 2021 +57 %: Destiny 2 feierte sein 4. jähriges Jubiläum mit Season 15

Februar 2022 +40 %: da kam die Hexenkönigin zu Destiny 2

Nach dem Hype sind in 2 Monaten gleich zwei von drei Spielern wieder weg

Doch je länger keine neuen Inhalte erschienen, desto stärker fiel die Spielerzahl von Destiny 2 auf Steam wieder ab.

Immer genau vor einem neuen Höhenflug gab es ein tiefes Tal, wenn Destiny 2 schon über ein halbes Jahr keine neuen Inhalte bekommen hatte und sich die bestehenden Inhalte wie Kaugummi zogen: Alleine im Dezember 2020 (-33) und Januar 2021 (-33 %) waren innerhalb von Monaten zwei Drittel der Spieler verschwunden, als der Hype um „Jenseits des Lichts“ wieder abflaute.

Auch über den „Trendmesser“ von Google sehen wir das ständige Auf und Ab bei Destiny 2. Es gibt etwa alle 6 Monaten einen Schub, bevor das Interesse wieder fällt:

Das ist jetzt die Situation: Jetzt aber ist das Tal noch tiefer als in all den Jahren zuvor. Wie Gaming-Seiten berichten, ist die Spielerzahl auf Steam in der ersten Novemberwoche auf 60.854 durchschnittliche Spieler gefallen. Im Tiefstand waren gerade mal 29.000 Spieler online. So tief waren die Spielerzahlen auf Steam vorher noch nie gesunken.

Viel Konkurrenz, Grind und das Alter setzen Destiny 2 zu

Woran liegt das? Es kommen mehrere Faktoren zusammen, wie die Seite Forbes vermutet:

Zum einen sind Call of Duty: Modern Warfare 2 und Overwatch 2 erschienen und gerade heiß

Zum anderen ist Destiny 2 jetzt schon in die Jahre gekommen, man ist in Jahr 5 nach Release – Es rächt sich jetzt offenbar schon, dass kein Destiny 3 erschien

Darüber hinaus ist die letzte Erweiterung, Die Hexenkönigin, jetzt schon 9 Monate her, und bis zur nächsten Erweiterung im Februar 2023 liegt noch einige Zeit vor uns

Das Loch auf Steam könnte also noch tiefer werden, bevor es besser wird.

Spieler in Destiny 2 verzweifeln am Grind – „Ist das erste Spiel, das meine Zeit nicht respektiert.“

Der Plan von Destiny 2, auf Seasons zu setzen und mit Grind die Spielzeit der aktiven Spieler zu verlängern, scheint die Spieler langsam zu ermüden.

Vielleicht bringt der Kauf von Bungie durch Sony ja die Wende. Bungie hatte angekündigt, neue Stellen zu besetzen. Vielleicht erleben wir ja doch noch einen Aufschwung bei Destiny 2 mit neuen Kräften und neuen Inhalten.

Destiny 2: Sony kauft Bungie für 3,2 Milliarden Euro