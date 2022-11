Destiny 2 bespaßt Hüter 1 Woche lang mit Easter-Egg – Sorgt am Ende für Enttäuschung

Vergangene Woche stand in Destiny 2 alles unter der Regie von Datenkrake-Telesto. Kein Ort war sicher vor der „Königin der Bugs“. Doch was eigentlich nur ein kleiner Spaß von Bungie für ein Abzeichen werden sollte, zeigte am Ende, was die Herzen der Hüter wirklich brauchen.

Was war letzte Woche in Destiny 2 los? Das exotische und verbuggteste Fusionsgewehr wurde in Destiny 2 zur alles kontrollierenden Macht und breitete sich wie ein Virus im Spiel aus. Überall war Telesto und niemand konnte ihr wirklich entkommen.

Anfang letzter Woche zeigte die Exo-Waffe zuerst ein merkwürdiges Schussverhalten und feuerte lustige Seifenblasen, die wie Heliumballons in die Luft stiegen.

Kurz darauf ploppten kuriose Ingame-Meldungen auf, die ihre Machtübernahme mit „Ich habe die Kontrolle“ verkündeten.

Gleichzeitig übernahm Telesto den Twitter-Account von Bungie und huldigte dort mit durchgeknallten Tweets ihrer neuen Macht.

Am Wochenende spendierte Bungie dann ein kostenloses Telesto-Abzeichen für alle Hüter.

Diese „Telesto-Woche“ war als unterhaltsamer Spaß gedacht, der die Hüter mit einem neuen Abzeichen belohnt und das Fusionsgewehr zum Kult machen sollte. Doch man muss stets auf die Unberechenbarkeit einer Telesto gefasst sein.

In Telesto 2 gibt es nur noch Telesto.

Exo-Waffe zeigt Bungie, was Hüter sich wirklich wünschen

Bungie ließ Telesto eigentlich nur ein wenig im Spiel rumspuken. Doch die verrückt gewordene Waffe hatte ihren eigenen Kopf und offenbarte Bungie stattdessen den größten Wunsch der Hüter: die Sehnsucht nach neuen Secrets im Spiel.

Fakt ist: Seit mehreren Seasons hat kein echtes Secret mehr seinen Weg ins Spiel gefunden. Dabei sind es genau diese geheimen und überraschenden Inhalte aus Destiny 2, welche Hüter besonders gern spielen.

„Das Wispern“, war eine versteckte Exo-Quest auf IO, die ein schweres Sprungrätsel mit knappem Zeitlimit enthielt. Sie belohnte Hüter auch mit dem wohl coolsten Schiff im Spiel.

„Die Stunde Null“, war ebenfalls zeitkritisch und ließ die Spieler waghalsig an der Außenseite der Letzten-Stadtmauer für eine gute Belohnung entlang hüpfen. Dort gab es zwar auch ein Schiff, aber über dessen Optik hüllen wir uns im Mantel des Schweigens.

Das Rätsel der „Niobe-Labs“ aus der Zeit der Schwarzen Waffenkammer war zwar ein Secret doch am Ende zu schwer, sodass Bungie nachhelfen musste.

Aber nicht nur Missionen, auch große Community-Puzzle, wie die „Korridore der Zeit“, waren Ereignisse, die die Spieler herausforderten und auch nicht von Bungie vor angekündigt wurden.

Als Telesto anfing, verrückt zu spielen, hofften viele Spieler noch, dass es nun endlich wieder so weit ist und ein neues Secret offenbart wird. Man suchte das gesamte Spiel eifrig nach Hinweisen ab und auch wer nicht aktiv mitmachte, verfolgte zumindest interessiert jede neue Information dazu.

Doch dieser Funke der Hoffnung wurde von Bungie enttäuscht, als man im wöchentlichen Blogartikel verlauten ließ: „Es gibt wirklich kein Secret!“.

Danach stand nur noch eine große Frage im Raum: „Warum eigentlich?“.

Bleiben in Zukunft die aufregenden Secrets auf der Strecke?

Geheime Missionen sind mit Aufwand verbunden: Natürlich gehören solche geheimen Missionen nicht zu dem Content in Destiny 2, der mal eben schnell ins Spiel integriert werden kann. Hierfür braucht Bungie durchaus etwas Entwicklungszeit.

Die Entwicklung der Whisper-Quest, welche einst das exotische Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“ samt Katalysator freischaltete, dauerte zum Beispiel vier Monate.

Die Entwicklung der „Stunde Null“-Questreihe benötigte sogar gute sieben Monate.

Diese längeren Entwicklungszeiten würden aber die meisten Spieler gerne in Kauf nehmen, wenn dafür überhaupt mal wieder eine geheime Mission ins Spiel käme. Das sollte auch Bungie inzwischen wissen.

Destiny 2: Hüter wollen ein 4 Jahre altes Feature zurück – „Ich würde es lieben, wenn sie öfter solche Sachen einbauen könnten“

Sind Dataminer schuld, dass Bungie nichts mehr versteckt? Eine weitere Option könnte dann vielleicht die Dataminer-Fraktion in Destiny 2 sein. Sie spoilern nur zu gerne verfrüht, was Bungie geplant hat.

Deswegen nutzten am Wochenende Spieler die Gelegenheit und fragten Bungies Head of Engineering, David Aldridge, in einer Interview-Runde auf reddit-AMA, ob es denn schwierig sei, solch geheime Missionen zu verschlüsseln, um zu verhindern, dass sie durch Datamining ins Spiel gelangen?

In seiner Antwort erklärt er, dass es hier natürlich unheimlich vieles gibt, was versteckt werden muss. Es gibt nicht nur die geheime Mission selbst. Auch die dazugehörige Quest, eventuelle Voice-Lines oder Belohnungen – alles muss „versteckt“ werden. Und er erklärt, dass am Ende die Validierungssysteme von Destiny 2 ächzen, weil man damit andere Inhaltssets, wie er sie nennt, zerstört hat.

Bungies Head of Engineering, David Aldridge, ergänzt weiter:

Wie die meisten Dinge ist das alles lösbar, es ist nur teuer, und bisher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoller ist, stattdessen mehr Geld für coole Erlebnisse auszugeben. Das alles wäre viel billiger gewesen, wenn wir es schon bei der Entwicklung des Systems bedacht und mehr Modularität um Dinge herum erzwungen hätten, die wir in Zukunft vielleicht geheim halten wollen. Aber wir hatten damals viele andere Prioritäten im Kopf und konnten den zukünftigen Wert von Geheimnissen und Überraschungen nicht voraussehen. sagte David Aldrige im reddit-AMA Interview

Bungie empfiehlt „die Erwartungen entsprechend zurückzuschrauben“.

Diese Aussage implizierte zunächst, dass man bei Destiny 2 diese Missionen wohl zukünftig nicht mehr machen will. Bungies Community-Manager hat dies jedoch später als Fehlinterpretation bezeichnet und stellte dazu klar:

Der Kontext ist entscheidend. In Bezug auf eine kürzliche Reddit AMA mit unserem technischen Leiter wurde eine Frage zur Datenverschlüsselung gestellt. Die Antwort wurde von einigen Lesern fälschlicherweise mit „Bungie macht nie wieder geheime Quests“ übersetzt. Wir haben eine genauere Klarstellung herausgegeben. schrieb dmg04, Destiny 2 Senior-Community-Manager via Twitter

In einem weiteren Tweet sagt er dazu noch: „Letztlich geht es darum, zu überraschen und zu erfreuen, aber nicht jede Überraschung kann ein 60-stündiges Community-übergreifendes Rätsel sein. Ich würde empfehlen, die Erwartungen entsprechend zurückzuschrauben, aber wir werden das Feedback weitergeben und uns weitere Geheimnisse wünschen.“

3 Gründe, warum der größte Hüter-Wunsch wohl unerfüllt bleibt

Keine der Aussagen beantwortet dabei wirklich die Frage der Hüter nach dem warum. Paul Tassi von forbes betont dabei, dass es sicher frustrierend ist, mit einer Community zu tun zu haben, die scheinbar nie zufrieden ist. Die Erklärung von Bungie selbst ist aber auch frustrierend für alle, die vielleicht auf mehr Konkretes gehofft hatten.

Dementsprechend glaubt er, es gibt andere Erklärungen, die für das Fehlen von neuen Geheimnissen in Destiny 2 verantwortlich sind.

Monetarisierte Dungeons haben eine höhere Priorität als geheime Gratis-Missionen.

1. Versteckte Quests können nicht als Verkaufsargument dienen

Bungie konzentriert sich immer mehr auf öffentlich zugänglichere Projekte. So hat man beispielsweise ein saisonales Team eingesetzt, dass sich nur um saisonale Aktivitäten kümmert, die später auch als Verkaufsargument dienen. Eine neue exotische Quest, die also vielleicht früher ein neues Geheimnis gewesen wäre, wird nun angekündigt, um den Wert beim Kauf einer Season zu zeigen.

2. Die Monetarisierungspolitik bei Bungie hat sich geändert

Zwar sind beispielsweise Dungeons viel aufwendiger als eine kleinere geheime Mission, aber sie sind inzwischen fester Bestandteil von Bungies Monetarisierung für Destiny 2.

Wer nicht auf die Deluxe Edition upgraden will, muss sich einen sogenannten „Dungeon-Key“ im Ingame-Shop Everversum kaufen, um diese Inhalte zu erleben. Dieser Schlüssel zählt dann für zwei Dungeons und kostet die Hüter rund 2.000 Silber, was umgerechnet etwa 20 Euro sind. Das ist für einen Entwickler wie Bungie wertvoller als eine kostenlose, geheime Gratis-Mission.

3. Bungie hat aus der Vergangenheit und eurem Feedback gelernt

Einen weiteren Grund sieht Tassi im Feedback der Spieler aus der Vergangenheit. Sicher gibt es Spieler, die auch schwere Secrets und Rätsel im Spiel zocken wollen. Doch oft fehlte ihnen das Team dafür, denn Destiny 2 hat durchaus einige Solospieler, die dann bei zeitkritischen Quest, die auf 3 Spieler ausgelegt sind, passen müssen.

Der Rest fühlt sich, je nach Art, auch abgeschreckt. So war beispielsweise die damalige Kritik, dass es sich beispielsweise bei den „Niobe-Labs“ oder den „Korridoren der Zeit“ nur um „Streamer“-Events gehandelt habe. E paar Kernleute haben an einer Lösung für die größere Community gearbeitet. Der durchschnittliche Spieler hätte kaum oder gar keine Chance, sie selbst zu lösen.

Destiny 2: Twitch-Streamer macht Tausende $ mit Rätsel – Bungie schickt ihn ins Bett

Auch verärgert das Verstecken von Inhalten viele Spieler, weil sie erwarten, sofort auf alles zugreifen zu können, wofür sie bezahlt haben.

So hat am Ende die „Telesto-Woche“ vielleicht kein neues Event oder eine geheime Quest ins Spiel gebracht. Aber sie hat dafür gesorgt, dass Bungie noch einmal auf diesen starken Wunsch ihrer Community deutlichst aufmerksam gemacht wurde. Es ist schließlich nicht Sinn der Sache, „ständig nur geködert zu werden“, wie beolden7 findet.

Wie steht ihr zu geheimen Events oder Quests in Destiny 2? Vermisst ihr sie? Und vor allem, würde es euch stören, wenn diese ins Spiel kommen, aber vorab durch Datamining bekannt werden würden? Hinterlasst uns gern eure Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren.

Derzeit kriselt es auch an anderen Stellen in Destiny 2, wie der YouTuber KackisHD erklärt: