Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Genau wie einst das iPhone bei seiner ersten Präsentation durch Steve Jobs stellte Omolon das Exotic mit gleich drei revolutionären Funktionen in einem vor. Sowohl der Text zu Hartes Licht als auch die echte Apple-Präsentation starten identisch mit “Today, we’re introducing three revolutionary products…”.

Wer in Destiny 2 diese Geheimnisse kennt, kann vor seinen Teammates richtig angeben. Wisst ihr beispielsweise, was Königin Mara Sov direkt vor unseren Augen “ausbrütet” oder warum jetzt Forscher ein Monster in der Eiswüste suchen?

