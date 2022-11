Neuer Leak zu Destiny 2 zeigt ergreifende Cutscene und Hinweise auf kommendes DLC

In Destiny 2 endet bald Season 18 und das wie gewohnt mit einer Cutscene und Hinweise über neue Inhalte. Diesmal wurde die Zwischensequenz jedoch schon vorher geleakt und wir zeigen euch, was passiert.

Was passiert in der Cutscene? Das Ende von Season 18 steht kurz bevor und Bungie versteckt zu diesem Anlass immer eine Cutscene in den Daten. Diese soll kurz vor Ende abgespielt werden, um Spieler auf die Ereignisse der neuen Season vorzubereiten.

Auch diesmal haben findige Spieler in den Daten eine Cutscene herausgefischt und diese lässt einige neue Einblicke zu. Hier binden wir euch das Video ein:

In der Cutscene spaziert der 14. Heilige mit Mithrax gemeinsam durch die letzte Stadt, die nun auch die Gefallenen beheimatet. Es werden Vorräte verteilt und es herrscht endlich Frieden. Der Anführer des Hauses des Lichts kennt zudem eine Möglichkeit, wie der komatöse Osiris jetzt endlich aus seinem Schlummer geweckt werden kann.

Mithrax nutzte für seinen Plan die Gefäße, die Spieler über Wochen in Season 18 einsammeln mussten. Er extrahiert die dunkle Essenz der Gefäße und füllt damit eine Teetasse. Der 14. Heilige begab sich nun zu Osiris und gab ihm einen Schluck aus der Tasse.

Plötzlich öffnete Osiris seine Augen und wurde so endlich aus seinem Schlaf geweckt. Ergriffen darüber, dass seine große Liebe wieder unter den Lebenden weilt, fallen sich beide in die Arme und küssen sich zum Abschluss.

Welche Hinweise wurden bekannt? Die Cutscene war nicht nur herzergreifend, sondern besaß auch einige Infos darüber, was die Spieler in Zukunft erwarten wird.

Zum einen teilte Osiris seine Erfahrungen mit, die er gemacht hat, als er von der Hexenkönigin ergriffen war. Er merkte an, er kenne jetzt, welche Ängste und Gedanken Savathun hat und weiß gut über sie Bescheid.

Zum anderen weist er darauf hin, dass die Hexenkönigin über ein Geheimnis versteckt auf dem Planeten Neptun Bescheid wusste. Es ist nicht auszuschließen, dass Osiris von Neomuna spricht, der futuristischen Stadt vom kommenden DLC „Lightfall“. Diese ist auf Neptun beheimatet und beherbergt eine menschliche Kolonie, die sich seit sehr langer Zeit versteckt hält.

Bis zu Season 19 ist es nicht mehr weit, es bleibt also abzuwarten, was Bungie als nächstes Thema für Destiny 2 bereithält. Wie findet ihr es, dass Osiris wieder mit an Bord ist? Glaubt ihr, die dunkle Essenz, die er konsumiert hat, könnte negative Folgen auf Osiris haben? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren!

