Neues Community-Event in Destiny 2 erfordert massenhaft Grind – Lohnt sich das überhaupt?

Das waren alle wichtigen Informationen zum Community-Event der Eliksni. Werdet ihr daran teilnehmen und euch in den Grind stürzen oder verzichtet ihr lieber darauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Solltet ihr also noch Glanzstaub benötigen oder den einen oder anderen Waffenbauplan für eure Schmiede brauchen, ist der Grind nur für die Kisten sehr lohnenswert. Davon abgesehen bietet das Event nur die Geisthülle und das Emblem. Diese sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zeit-exklusiv und lassen sich auch nur jetzt im Community-Event ergattern. Solltet ihr also ein Sammler sein, solltet ihr auch grinden.

Wie erhalte ich am schnellsten Münzen? Falls ihr einen schnellen Raid-Trupp besitzt, könnt ihr den Checkpoint von den Schwestern und Oryx erspielen und diese dann rauf und runter spielen, bis ihr die nötigen Münzen parat habt. So lässt sich auch Eroberungsbeute erfarmen, die ihr dann im Rework der Tiefsteinkrypta-Waffen einlösen könnt.

Was muss ich tun? Im Grunde müsst ihr nur Kapitänsmünzen im Turm abgeben. Diese könnt ihr laut Aztecross in folgenden Aktivitäten erhalten:

Wir zeigen euch nun, was ihr bekommen könnt und ob sich der Grind überhaupt lohnt, denn ihr müsst einiges tun, um an die finale Belohnung heranzukommen.

Hüter sammeln also in ihren täglichen Streifzügen diese besondere Währung ein und geben diese dann im Turm bei der Spendentruhe ab. Ziel ist es, die Marke zu knacken und insgesamt 400.000.000 Münzen zu spenden. Diese Summe muss jedoch nicht nur von einem Hüter getragen werden. Alle Spenden, die von Hütern getätigt wurden, zählen für dieses Ziel.

Was ist das für ein Event? Bungie hat am Weekly-Reset ein Community-Event gestartet, bei dem Spieler der gesamten Community mithelfen können. Das Ziel ist diesmal den Gefallenen in der letzten Stadt zu helfen und sie mit Kapitänsmünzen zu finanzieren.

In Destiny 2 können Spieler jetzt für einen guten Zweck im Loot-Shooter grinden. Bungie hat ein neues Community-Event auf die Beine gestellt, bei der ihr helfen könnt, den Unterschlupf der Gefallen zu verbessern. Wir zeigen euch die Belohnungen des Events, was ihr tun müsst und ob es sich lohnt.

