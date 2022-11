Destiny 2: Weekly Reset am 22.11. – Heute startet das Community-Event

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Season 18 in Destiny 2 startet in den Endspurt und bringt heute Abend das erwartete Community-Event online. MeinMMO sagt euch, was genau nach dem Weekly-Reset sonst noch ansteht und welche Aktivitäten ihr angehen könnt.

Das passiert diese Woche: Die Hüter werden diese Woche von Misraaks gebeten, die ehrenwerte Aufgabe zu übernehmen, den Gefallenen im Eliksni-Viertel bei der Verbesserung ihres Lebensumfelds zu helfen.

Während Spider nämlich für seine Geschäfte einen gemütlichen, kleinen und vor allem warmen Laden eingerichtet hat, leben die restlichen Eliksni immer noch an Orten ohne Mauern, Obdach oder Wärme. Zeit, ihnen zur Hand zu gehen, Hüter.

Wer danach noch nicht ausgepowert genug ist, der kann sich diese Woche zudem der derzeit schwierigsten Dämmerungs-Herausforderung im Strike „Die Lichtklinge“ stellen.

Der Dämmerungs-Strike „Die Lichtklinge“ ist aktiv.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 22. bis zum 29.11.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Lichtklinge , Savathûns Thronwelt Der Strike „Die Lichtklinge“ gilt aktuell als bockschwere Herausforderung und ist in höheren Schwierigkeitsstufen durchaus knackig. Hüter reisen in die tiefen Sümpfe der Thronwelt, um ein Relikt zu erhalten, das mehr Hinweise darauf bietet, wie Savathûn das Licht erlangte. Es erwartet euch ein Oryx-Würdiger Gegner, der den Tempel bewacht, in dem sich das befindet Relikt.

, Savathûns Thronwelt

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe.

Diese Woche das 540er-Impulsgewehr „Des Horrors Mindeste“ mit Schnellfeuergehäuse.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ müsst ihr euch wieder der ersten Raid-Challenge stellen, um mehr Loot zu erhalten.

Um speziell die Herausforderung „Das Gras ist immer grüner“ abzuschließen, müsst ihr, nachdem ihr eine Seite dem Buff entnommen und eure Punkte abgegeben habt, die Seite wechseln. Das heißt, wenn ihr zuerst auf der linken Seite des Totems die Hexe, den Ritter sowie eure Punkte abgegeben habt, bewegt ihr euch zur rechten Seite und erledigt dort dasselbe Prozedere.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Die Anforderung jeder Begegnung für Großmeister liegt bei Powerlevel 1600 mit Champions.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Begebt euch vorsichtig in den Raid „Gläserne Kammer“.

Spielt den Dungeon „Grube der Ketzerei“ für weiteren Spitzenloot.

Besiegt den Boss im Dungeon „Grube der Ketzerei“.

Weekly-Aktivitäten

In Season 18 können Hüter als Pirat mit eigener Crew kryptische Vierzeiler sammeln und die saisonalen Inhalte erledigen. Dazu gehört:

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Auch wenn die saisonale Quest inzwischen von den meisten Spielern erledigt wurde, so könnte dennoch ein Prolog warten. Aktuell untersuchen Mithrax und Eido die geheimnisvollen Artefakte von Nezarek. Gut möglich, dass Bungie hierzu noch ein abschließendes Storyhäppchen samt Community-Event in der Hinterhand hat.

Story von Destiny 2 bringt teuflischen Charakter wieder ins Spiel – Wird wohl der Anfang vom Ende in Lightfall

Neben der Season 18 sind die aktuellen DLC aus „Die Hexenkönigin“ noch aktiv und können gespielt werden. Beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission. Auch dort gibt es für euch Spitzenloot zu verdienen, um bis auf das aktuelle Max-Powerlevel von 1580 zu kommen.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die List“ In der Kampagnen-Mission durchsucht ihr auf einen Tipp von Fynch hin die finsteren Ecken von Savathuns Thronwelt nach einem weiteren Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Rift

„Prüfungen von Osiris“ ab dem 26. November, inklusive der Rückkehr des Freelance-Modus sowie „Eroberungszone“

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Diese Woche bevorteilt euch der 14. Heilige mit Bonus-Prüfungs-Rängen in Trials.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Nutzt die letzten Chancen für Spitzenloot in dieser Season 18.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris (+2)

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 das „Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei exotischen und zehn legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Wer seine Rüstungs-Ornamente in dieser Season 18 noch mit den saisonalen Fortnite-Sets vervollständigen will, sollte sich diese Woche einloggen. Ihr könnt das letzte Teil, den Helm, für 1600 Glanzstaub pro Charakter erwerben und habt dann ein komplettes Set. Sofern ihr alle Ornamente davor auch gekauft habt.

Für den Titan „Ritterliches Schwarz-Kopfschutz“

Für den Warlock „Painted Kitsune-Kapuze“

Für den Jäger „Ewige Rache-Helm“

Sichert euch diese Woche den Helm der Fortnite-Ornamente.

Ansonsten erwartet euch im Angebot von Tess Eververse noch folgendes:

Exotisches Schiff „Aoki/Faas Sl-65“

Exotisches Schiff „Heliotropium“

Exotischer Sparrow „Antriebskraft“

Exotisches Waffenornament „Das Ende einer Ära“ für die Handfeuerwaffe „Das Letzte Wort“

Exotisches Emote „Schrubb das Deck”

Exotisches Emote „´Packende Gedanken“

Legendäres Emote „Kein Netz“

Shader „Polierter Seestein“

Geist-Projektion „Laternen-Projektion“

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Werdet ihr euch das Community-Event ansehen und die Eliksni unterstützen oder versuchen der Lichtklinge das Licht auszuknipsen? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Taktik.