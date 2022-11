Destiny 2: Hüter nutzen Exploit, um ein Event in Rekordzeit zu erledigen – Spenden 400.000.000 Münzen in 25 Stunden

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wusstet ihr bereits von dem Exploit oder habt ihr erst jetzt davon erfahren? Wie steht ihr dazu, wenn Hüter solche Exploits ausnutzen? Und was haltet ihr davon, dass euch Bungie eine sinnvolle Möglichkeit anbietet, alte Season- oder bald überflüssige Zielortmaterialien über „Spenden mit Gegenleistung“ loszuwerden? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Was vermutlich eine gute Möglichkeit für die Spieler sein sollte, um während dieses Community-Events saisonale Items „gewinnbringend“ loszuwerden, hat leider erneut Raum für einen neuen Fehler in Destiny 2 entstehen lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Destiny-Bulletin zeigt auf Twitter, wie einfach das ist, an Spendenmaterial aus dem Nichts zu kommen und so die Belohnungen abzustauben.

Welches Event haben Spieler jetzt in Rekordzeit geknackt? In den letzten beiden Wochen der Season 18 sollten eigentlich alle Hüter in Destiny 2 durch harten Grind und Spenden dabei helfen, das Eliksni-Viertel für die Gefallenen und ihre süßen Babys zu einem besseren, neuen zu Hause zu machen. Denn die leben zwar nun bei den Menschen auf der Erde in der Letzten Stadt, aber immer noch ohne Mauern, Obdach und vor allem ohne Wärme.

In Destiny 2 haben die Hüter ein für zwei Wochen geplantes Community-Event in der Rekordzeit von 25 Stunden erledigt und auch schon alle Belohnungen dafür einkassiert. Möglich wurde das durch den neuen „Spenden-Exploit“. MeinMMO sagt euch, wie sie das geschafft haben.

Insert

You are going to send email to