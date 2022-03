„Trick“ in Destiny 2 wird gnadenlos für Loot und Ruf ausgenutzt – Bungie schreitet ein

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was Bungie sonst noch im Hotfix angegangen ist, lest ihr hier:

So reagiert Bungie: Die haben es mit einigen Tagen Verspätung gestern in einem Hotfix repariert. Man hat die Truhe ganz abgeschaltet, weil sie „deutlich schneller geöffnet wurden“, als man das für den Rufgewinn vorgesehen hatte.

Bereits am 24.02., nur 2 Tage nach Release von Witch Queen, veröffentlichte der YouTube KackisHD einen ausführlichen Guide, wie man diesen Trick maximal ausnutzt. KackisHd ist für solche Videos bekannt, in denen dann gerne „INSANE“ im Titel steht.

Das war der neueste Exploit: Es geht um die neue Thronwelt in Destiny 2: Witch Queen. Dort gibt es die Möglichkeit, Truhen zu farmen, um an Ruf und Items zu kommen.

Was ist ein Cheese? Destiny hat eine lange Tradition, dass Spieler rausfinden, wie man Fehler im Spiel so ausnutzt, dass sie sich mit minimalem Aufwand die Taschen vollmachen, und Bungie das irgendwann rausfindet und – viel zu spät – etwas dagegen unternimmt:

Bei Destiny 2 ist es schon zu einem Hobby der Spieler geworden, Methoden im Spiel zu finden, um Bugs gnadenlos auszunutzen. Was man in anderen Spielen einen Exploit nennt, heißt bei Destiny beschönigend „Cheese“: Ein Exploit im neuen AddOn „Destiny 2: The Witch Queen“ kursiert seit dem 24.02. auf YouTube und wurde gnadenlos ausgenutzt, um Loot und Ruf zu farmen.

