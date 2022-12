Spieler warten in Destiny 2 einen Monat auf das Story-Ende einer Season – Jetzt haben sie genug

Destiny 2 bietet mit seinen Seasons eine serienähnliche Erzählung, die in jeder Woche fortgeführt wird. Eine Mechanik können die Spieler jedoch überhaupt nicht leiden.

Was ist das Problem? Destiny 2 bietet mit seiner Story tiefgreifende Momente und spannende Cinematics, die Woche für Woche enthüllt werden. Aus diesem Grund loggen sich viele Hüter wöchentlich ein, nur um weitere Infos über die Fortführung der Geschehnisse zu erfahren.

So weit so gut, jedoch gibt es seit der Umstellung auf den Season Pass einen gravierenden Nachteil und das ist die Erzählung vom Story-Ende jeder Season. Diese wird aktuell immer eine Woche vor dem Start einer neuen Season enthüllt. Das wäre nicht weiter dramatischen, wenn die Spieler zu diesem Zeitpunkt nicht fast einen ganzen Monat darauf warten müssten.

Das regt viele Spieler auf und sogar Paul Tassi von forbes meint dazu, dass dieser Umstand eine gähnende Lücke in der Story hinterlässt, wie als würde man einen Monat damit warten, das Ende eines Films anzuschauen.

Neues Season-Modell zerstört die Spannung auf die Story

Was sagen die Spieler? Sie sind nicht erfreut darüber. Im Grunde bremst das nicht nur die Lust auf die Story aus, sondern mindert auch die Spannung darauf, da viele Dinge durch diese Story-Lücke ins Wasser fallen.

Spieler wollen die Story im Ganzen erfahren

Paul Tassi stellt zudem fest, dass durch dieses System weder neue Teaser noch Werbung für neue Seasons stattfinden können, da diese die Story in Destiny 2 spoilern würden. Es wirkt sich also sehr kontraproduktiv aus und erzeugt somit auch keinen Hype auf kommende Inhalte, auf die sich Spieler freuen könnten.

So meinen die User auf Twitter folgendes zum aktuellen Story-System:

@GryphxRG „Hab das aktuelle Season-Modell und das letzte bisschen, mit dem wir gefüttert werden satt“

@KevlarNexus020 „Ehrlich gesagt bin ich wirklich kein Fan von „Wir warten bis zur Stunde vor der Veröffentlichung der neuen Season mit der Enthüllung“. Kann ich zum Beispiel während der langen Lücke während der Saison etwas Hype haben? […]“

@Marconius425 „Es ist so, als würde Bungie aktiv versuchen, das Interesse des Spiels zu killen.“

@LawdStrudel „Der Mist „die neue Saison eine Stunde vor dem Reset bekannt zugeben“ funktioniert nur während eines Showcases oder so, nicht das ganze Jahr über.“

Wird sich was am Season-System ändern? Vorerst nicht. Das Team ist mit Teasern und kleineren Spoilern nur in großen DLC-Showcases zu Gange. Für Seasons sind keine Änderungen vorgesehen. Zudem sorgt die große Lücke in der Story dafür, dass Spieler sich auf andere Dinge in Destiny 2 oder anderen Spielen fokussieren können, während man dennoch den Drang verspürt, sich ab und an in den Loot-Shooter einzuloggen, um Neuigkeiten zu erfahren.

Bleibt abzuwarten ob Bungie dieses System so durchzieht oder einiges abändern wird, denn viele Spieler verlassen gerade Destiny 2 und ein YouTuber glaubt es wird noch schlimmer: