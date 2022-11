Destiny 2 hat bislang seine niedrigsten Spielerzahlen überhaupt und ein YouTuber meint, es ist erst der Anfang

Destiny 2 verliert immer mehr seine Spielerzahlen. Laut den aktuellen Statistiken hat der Loot-Shooter jedoch sein bislang schlimmstes Tief überhaupt erreicht. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat und warum das nur die Spitze des Eisbergs ist.

Was ist mit Destiny 2 los? Leider nicht viel. Das angepriesene Wohltätigkeitsevent für die Gefallenen entpuppte sich als Flop, da Spieler dieses in weniger als 25 Stunden abschlossen. Zusätzlich machen sich noch dreiste Hacker an den Wochenenden im PvP zu schaffen und rauben ehrlichen Hütern den letzten Nerv.

Zu guter Letzt gibt es die sich ständig wiederholenden 6-Spieler-Aktivitäten und Events in jeder Season, die keine Innovationen bringen und die Hüter nur erneut an die Kasse ziehen. Im Grunde herrscht eine riesige Ansammlung voller Unmut, Unzufriedenheit und vor allem Enttäuschung. Viele Hüter teilen ihre Verbesserungsvorschläge und Bauschmerzen den Entwicklern durch Twitter und reddit mit, doch diese werden nicht beachtet.

Aus diesem Grund zieht Destiny 2 nun seine Konsequenz, denn der Loot-Shooter hat bislang auf Steam seine niedrigsten Spielerzahlen überhaupt erreicht. In den letzten 30 Tagen verzeichnet Steam-Charts eine durchschnittliche Spielerzahl von insgesamt 39,294.4 Spielern (Stand. 29. November 2022) und die Tendenz sinkt weiter.

Aztecross, ein bekannter YouTuber für Destiny 2 hat jetzt erneut ein Video zur misslichen Lage des Loot-Shooters zusammengeschnitten. In diesem verkündet er, dass die Spielerzahlen nicht zurückgehen, weil es sich hierbei um das Ende der Season handelt, sondern weil die Fans genug haben.

Bungie sei schuld am Untergang von Destiny nicht Activision

Was sind die Probleme? Im Video von Aztecross geht der YouTuber vor allem auf die momentane Lage in Destiny 2 ein. Mangelnde Innovationen, Fehlentscheidungen in der Entwicklung, schlechtes Balancing und fehlende Inhalte im PvP und PvE.

Im Grunde versteht der YouTuber nicht, was Bungie macht. Das AAA-Studio habe einen milliardenschweren Deal mit Sony unterschrieben und viele Hüter glaubten, das sei der Moment, indem das Entwicklerteam mehr Ressourcen zur Verfügung hätte, doch dem war nicht so.

Wir binden euch hier nochmal das Video von Aztecross ein, falls ihr es angucken wollt:

Das Season-Modell ist nach wie vor dasselbe und jetzt möchte Bungie mit Event-Pässen die Hüter für einige kosmetische Items erneut zur Kasse bitten. Dabei denkt der YouTuber an die Zeit mit dem DLC „Forsaken“ und der Trennung mit Activision zurück.

Eine riesige Diskussion wurde entfacht, da Activision allem Anschein nach der Böse wäre. Mit unterirdischen Arbeitszugständen hatte Bungie zu kämpfen, während Activision den Loot-Shooter auf mehrere Teile auslegen wollte. Viele Hüter wollten zu der Zeit die Trennung der Entwicklerteams, da viele befürchteten, dass Activision der Untergang von Destiny 2 sein wird.

Nun, fast drei Jahre nach der Trennung ist nicht Activision das Problem gewesen, sondern Bungie selbst. Aztecross meint selbst Bungie wird den Titel ins Grab beten, wenn sie so weiter machen.

Was wird mit Destiny 2 passieren? Das weiß leider niemand so genau. Eines steht jedoch fest – die Spieler werden immer weniger und sie haben langsam genug. Es ist also eine Frage der Zeit, wie lange Bungie sein Boot noch halten kann, bevor es sinkt.

Sollte sich also nichts in den kommenden Monaten ändern, wird der Loot-Shooter früher sein Ende erfahren und das noch bevor die Geschichte zwischen Licht und Dunkelheit endet.

Was haltet ihr von der momentanen Lage mit Destiny 2? Verfolgt ihr den Untergang mit oder hofft ihr, dass Bungie noch die Kurve kriegt und den Loot-Shooter rettet? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

