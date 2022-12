Destiny 2: Weekly Reset am 13.12. – Der Winter kommt mit dem Anbruch-Event 2022

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Freut ihr euch auf die winterliche Ruhe im Turm oder legt ihr beim Anbruch-Event als Meisterbäcker erst so richtig los? Verratet es uns in den Kommentaren.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Neben der Season 19 sind auch die vorherigen DLC-Seasons aus „Die Hexenkönigin“ noch bis zum nächsten DLC-Lightfall aktiv. So könnt ihr beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission teilnehmen und dort Spitzenloot verdienen.

Wer kann am Event teilnehmen? Jeder Hüter ist eingeladen, bei den Aktivitäten des Anbruch 2022 mitzumachen. Um am Event teilzunehmen, müsst ihr also kein DLC oder einen Seasonpass besitzen. Es genügt, wenn ihr die erste Einführungsmission im Kosmodrom gespielt habt, um dabei zu sein.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Daneben startet das kostenlose Winter-Event, der Anbruch. Wie jedes Jahr hüllt Bungie den Turm in die schönste winterliche Stimmung und lädt die Hüter dazu ein, knusprige Plätzchen für die NPCs zu backen. Als Belohnung warten Anbruch-Rüstungen und -Waffen, die wie immer Eva Levante spendiert, und legendäre Schneeballschlachten gegen Feinde in der Open World.

Das passiert diese Woche: Heute passiert in Destiny 2 so einiges. Zum einen startet die neue Woche der saisonalen Story-Quest aus Season 19. Das bedeutet, Spieler können einen weiteren Teil der Geschichte erleben und erfahren, wie es bei Rasputins Wiedererweckung weitergeht.

Ab heute wird Destiny 2 festlich geschmückt, denn mit dem Weekly-Reset startet auch das kostenlose Anbruch-Event 2022. Wir von MeinMMO bringen euch auf den aktuellen Stand, was diese Woche auf dem Turm los ist und was es Neues zu entdecken gibt.

Insert

You are going to send email to