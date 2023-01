Schlechtestes Eisenbanner in der Geschichte von Destiny 2 – Verteilt erst “Ohrfeigen” und endet in einem Chaos

Das erste Eisenbanner-Event in Season 19 ist vorbei und mit ihm auch eine kurze und turbulente Zeit. Warum das PvP in Destiny 2 so im Chaos versank und weshalb es nur „Ohrfeigen“ regnete, erfahrt ihr hier.

Das passierte im Eisenbanner: Das beliebte und ritterliche PvP-Event “Eisenbanner” fand vom 03. – 10. Januar statt. Es war das erste in Season 19 und besaß dank eines überaus schicken Rüstungssets, Shader und einem neuen Modus auch seine Anreize mitzumachen.

Trotz dieser Anreize versank das Event buchstäblich im Chaos. Spieler verweigerten es sich zu bekämpfen. Statt Matches zu gewinnen wurden Niederlagen für die Rangpunkte vorgezogen. Zusätzlich gab es anstatt der gewünschten Eisenbanner-Rüstung oft nur den Schmelztiegel-Raketenwerfer “Ohrfeige”.

Diesmal hatte Bungie das Eisenbanner tatsächlich so gestaltet, dass Spieler einfach keine Lust mehr hatten für ihren Loot zum Grind gezwungen zu werden.

Hüter tanzen lieber, als sich zu bekämpfen und das aus Protest

Warum versank das Eisenbanner im Chaos? In Destiny 2 ist fast alles auf das Farmen oder erledigen von Aufgaben ausgelegt. So bekommen Spieler ihren Loot wohlverdient durch harte Arbeit und ein großes Zeitinvestment.

Oft stand deshalb Bungie selbst in Kritik, da Spieler behaupteten, die Entwickler würden ihre investierte Zeit in Destiny 2 nicht respektieren.

Nachdem nun das Eisenbanner aktiv war, hatten die Spieler jedoch keine Lust sich zum Grind zwingen zu lassen. Der Shader diesbezüglich wurde für viele Spieler als Anreiz genutzt, um den PvP-Modus zu zocken, doch wenige wollten freiwillig 12 Stunden Eisenbanner spielen, nur um ihren Hüter in ein Kettenhemd hüllen zu dürfen.

Das ging sogar so weit, dass sich Spieler in Matches nicht bekämpften, sondern lieber tanzen gingen, wie ein Video von reddit aufzeigt:

Aus diesem Grund haben sich Hüter auch zum Verlieren getroffen. Eine neue Strategie, um leichter und entspannter an Rufrang-Punke für das Eisenbanner ran zu kommen. Man erstellte einen Trupp, lud 5 gleichgesinnte Hüter ein, startete ein Match und wartete nur ab, bis die Runde vorbeiging – nebenbei konnte auch ein Film angesehen werden.

Zu guter Letzt war das Eisenbanner auch eine Zeit lang nicht gut spielbar, da eine wöchentliche Aufgabe erforderte, mit der Leere- oder Stasis-Klasse zu spielen. Das nahmen Titanen zum Anreiz und es entstanden Trupps mit 5 Bubble-Titans, die auf jeder Zone eine lila Blase erzeugten. Ihr könnt euch denken, wie das endete.

Statt Eisenbanner-Loot gab es Ohrfeigen

Wie gut war der Loot im Eisenbanner? Die zu erspielende Rüstung sowie Waffen sind immer ein Highlight im Eisenbanner. Sie sehen altmodisch, ritterlich, aber genau passend für das Thema hinter Lord Saladins PvP-Modus aus. Viele Hüter wollten deshalb das ganze Rüstungset erfarmen. Doch statt Wolfsrüstung regnete es diesmal häufig nach Match-Ende nur den Raketenwerfer “Ohrfeige”.

Im Grunde fühlte sich jeder weitere erlangte Raketenwerfer wie eine nicht zu endende Schmach an. Man wollte nur das Rüstungset doch das Loot-Glück vieler Hüter war einfach zu mies. Aus diesem Grund fertigte sich der reddit-User SteevahnUneevurse aus seinen Ohrfeigen von Bungie für seinen Titanen einfach selbst neue Ornamente im Stil des Raketenwerfers an.

Seht selbst:

Wird sich im nächsten Eisenbanner was ändern? Das PvP-Event ist seit Bungies Änderung nur noch zweimal pro Season verfügbar. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass die Entwickler in Season 19 Änderungen durchführen werden. Trotz dessen handelt es sich aber um das letzte Eisenbanner vor dem neuen großen DLC “Lightfall”.

Die Entwickler wollen zusätzlich den Hütern stetig frischen Wind im PvP-Event geben, somit ist es wahrscheinlich, dass Bungie das Feedback der Spieler durchgehen und dadurch Änderungen im neuen DLC durchführen wird.

Es bleibt abzuwarten, was Bungie in Season 20 vorhat und welche Anpassungen stattfinden werden. Was haltet ihr vom Eisenbanner-Event in Season 19? Hat es Spaß gemacht oder habt ihr einen großen Bogen drum gemacht? Lasst es uns wissen!