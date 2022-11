Berühmteste Exo-Waffe in Destiny 2 hat jetzt zwei Feuermodi – Spieler glauben „Das ist kein Bug, das ist Absicht!“

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Was denkt ihr? Ist dieser Bug Absicht und startet er vielleicht wirklich eine neue Quest oder Suche, die euch vielleicht mit dem „Schrödingers-Gewehr-Emblem“ belohnt? Oder glaubt ihr, die mysteriöse „Buggy-Bubble-Gun“ Telesto ist einfach nur ein Fehler, den Bungie mal wieder fixen muss. Hinterlasst uns gerne eure Theorien in den Kommentaren.

Am Ende ist es vielleicht einfach nur ein cooles, neues Easter-Egg, dass Bungie zur Telesto hinzugefügt und ihren Status als Königin der Bugs damit unterstrichen hat. Allerdings sind wir uns nicht sicher, ob Telesto das so einfach mit sich machen lässt. Der nächste „echte“ Bug bei diesem Exotic könnte bereits im Anmarsch sein.

Grund dafür ist auch der Effekt, den die Waffe aktuell zeigt. Aus Telesto sprühen nun Funken . Die gleichen Funken, wie sie auch beim „Wieder-Kaputt-Set“ zu sehen sind. Man könnte also glauben, das Verhalten von Telesto ist kein Fehler, sondern von Bungie genau so gewollt.

Es lässt sich daher absolut festhalten: Keine andere Waffe im Destiny-Universum ist so kaputt, wie Telesto. Sie hat definitiv ihren eigenen Kopf. Und nach dem gestrigen Reset geht erneut ominöses in Destiny 2 vor, denn jetzt hat Telesto plötzlich zwei Feuermodi.

2022 folgte Bungie dem Vorschlag der Spieler und legte die Waffe zum Start von Witch Queen hoffungsvoll in die Hände von Banshee-44, dem Waffenmeister. So schraubte er fortan dauerhaft an Telesto.

Das ist der Telesto-Fluch: Die Exo-Waffe „Telesto“ ist die wohl berühmteste Waffe in Destiny 2. Das Fusionsgewehr mit den einzigartigen Kugeln hat schon für über 38 Bugs in Destiny 2 gesorgt.

Wer nach dem gestrigen Update in Destiny 2 die Exo-Waffe Telesto in die Hand nahm, erlebte eine Überraschung. Die „Königin der Bugs“ zeigt mal wieder ein merkwürdiges Verhalten und macht die Spieler ratlos, aber auch neugierig. Ist das nun wieder ein neuer Bug oder doch ein geplantes Feature? Wir sind dem „Telestorium“ auf den Grund gegangen.

