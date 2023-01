Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.5 am 24.01. – Alle Patch Notes und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie.

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.5 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Darüber hinaus wird Patch 6.3.0.5, der am heutigen 24. Januar veröffentlicht wird, einige Fähigkeitenänderungen ins Spiel bringen, die Bungie in Lightfall getestet hat, um einige Ausreißer sowohl im PvE als auch im PvP zu beheben.

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungies Update-Routine ist kurz und knackig. So wird die effektive Downtime auch heute nur 15 Minuten betragen (via. bungie.net ). Dabei sieht der angekündigte Zeitplan folgenden Ablauf vor:

Während ihr vielleicht wartet könnt ihr gerne einen Blick in den neuen Zielort des kommenden DLCs “Lightfalls” werfen. In der Metropole wartet sogar eine Art “Neo-Genesis-Zavala” auf euch:

Destiny 2 wird heute ein neues Update online bringen. Hierzu werden die Server, am 24. Januar, für Hotfix 6.3.0.5 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC offline gehen. Wir sind wie immer mittendrin und halten euch mit allen wichtigen Infos auf dem Laufenden.

