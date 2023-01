Destiny 2: Weekly Reset am 24.01. – Bringt Mega-Farm-Woche für Top-Loot

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das sind alle Herausforderungen aus dieser Woche. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch plant, euch zu erfarmen.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Season 19 hat bereits spannende Inhalte offenbart und Bungie scheint auch noch nicht damit fertig zu sein, euch weitere Details zu Rasputin, der Bray-Familie und dem Reisenden zu offenbaren. Es bleibt also spannend, wie der Übergang von der Season der Seraphe zu Lightfall in knapp 5 Wochen aussehen wird.

Diese Woche könnt ihr euch deswegen perfekt auf Top-Loot fokussieren. Nach diesem Weekly-Reset gibt es in drei Spitzenloot-Aktivität so einiges etwas zu holen.

Diese Woche erwartet Hüter in Destiny 2 fast überall nur Top-Loot – und der ist auch noch farmbar. MeinMMO sagt euch, was Bungie ins Spiel bringt und vor allem, wo es sich besonders lohnt eine Runde zu drehen.

Insert

You are going to send email to