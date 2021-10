Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Es gibt bei Destiny 2 aktuell drei verschiedene Dungeons. Diese sind teilweise thematisch an die jeweiligen Seasons angepasst, in denen sie veröffentlicht wurden.

„Ein plötzlicher Tod“ ist eine Energie-Schrotflinte mit Arkusschaden. Sie hat einen aggressiven Rahmen, was bedeutet, dass sie hart trifft, einen hohen Rückstoß hat und die Feuerrate nach einem Kill erhöht. Böses Ding und ihr Name ist Programm.

Insgesamt gibt es sechs Waffen, die man sich erspielen kann und wir verraten euch, in welchem Encounter euch diese genau droppen und was die empfohlenen Perks der Community für PvE und PvP sind.

Als in Season 15 bekannt wurde, dass Bungie die alten Trials of the Nine-Waffen für den Prophezeiung-Dungeon neu aufgelegt hatte, freuten sich viele Spieler. Auch wenn das wieder indirekt recycelte Waffen aus Destiny 1 sind. Für viele Destiny 2 Spieler waren es trotzdem unbekannte und damit neue Waffen.

Alles grundsätzlich gute Waffen, die viele Spieler sich auch wieder erspielen wollten, doch das nur wegen ihrer ehemaligen Glanzzeiten in Destiny 2. So richtig wichtig wurden sie für die Meta nicht mehr. Inzwischen sind diese Waffen über den normalen Lootpool erhältlich.

Viele halten den Prophezeiung-Dungeon für einen der coolsten in Destiny. Er kam völlig unerwartet, er war kostenlos verfügbar und, was noch wichtiger ist, er ist erstaunlich sehenswert.

Destiny 2 hat seine ehemaligen Trials of the Nine-Waffen für Saison 15 überarbeitet und sie dem Prophezeiung-Dungeon als neuen Loot hinzugefügt. Diese Waffen sind zum echten Geheimtipp avanciert und der beste Grund mal wieder im Dungeon vorbeizuschauen.

