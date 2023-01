Destiny 2 dominiert dort, wo andere scheitern – Ist damit die große MMO-Ausnahme der Live-Service-Games

Destiny 2 setzte 2019 Maßstäbe als man vom Pay-to-Play-Shooter zu einem kostenlos spielbaren Live-Service-Game wurde. Seither haben sich viele Spiele ebenfalls an diesem Modell versucht, wie The Division 2, Marvel Avengers oder Anthem. Sie sind jedoch alle daran gescheitert. Wir sagen euch, warum das bei Bungie nicht so ist, obwohl die Community oft darüber meckert.

Live-Service-Games sind gefragt: Der Begriff des “Live-Service” oder “Games-as-a-Service” verspricht Spielern über Jahre hinweg einen konstanten Fluss an Content für Spiele, die normalerweise nach ihrer Kampagne zu Ende gewesen wären. Durch das Modell kann man ein Spiel nicht nur viel länger zocken. Die Entwickler können es auch länger monetarisieren.

2019 wagte Bungie den Schritt und stellte den Fokus für Destiny 2 auf eben dieses neue Live-Service-Modell um. Dazu spendierte man seinem Top-Shooter mit „New Light“ zusätzlich Free-to-Play. Hüter, die sich für weiteren Content interessierten, konnten diesen ab dann einfach jederzeit dazukaufen.

Das Modell weckte jedoch nicht nur das Interesse der Spieler. Auch die Konkurrenz zog nach, sprang auf den „Games-as-a-Service“-Zug und steckte seine Ressourcen ins langfristige Spielerlebnis. Doch was Bungie so easy managte, war für viele andere Spiele eine unglaublich große Aufgabe, die so einige Entwickler dramatisch scheitern ließ.

Das MMO-Projekt Marvel Avengers floppte und stellte 2020 seinen Live-Service ein

2021 wollte EA mit Anthem den direkten Vergleich zu Destiny 2, kündigte ebenfalls eine 10-jährige Content-Reise an und musste dann aufgeben

2023 stirbt der „Destiny im Mittelalter“-Verschnitt „Babylon’s Fall“ nach nicht mal einem Jahr

Und auch Ubisoft wollte für The Division 2 den vollen Live-Service bieten, versprach kontinuierlichen Content und kann jetzt nur noch mit Terminverschiebungen, Spieler-Razzien in der DZ und internen Problemen von sich reden machen.

Natürlich ist Destiny 2 nicht das einzige erfolgreiche Live-Service-Spiel da draußen. Größtes Beispiel ist wohl das MMORPG World of Warcraft. Trotzdem scheinen es nur die wenigsten Entwickler zu schaffen, diesen Spießrutenlauf für ein funktionierendes Live-Service-Game zu überleben und vor allem auch dafür das Nötige bereitzustellen.

Blickt man nun 2023 auf Destiny 2 ist auch dort nicht immer alles nur rosig bei den fortlaufenden, saisonalen Inhalten.

In Season 17 beschwerten sich die Hüter massiv über das Content-Recycling des einstigen Flagschiffs von Calus, der Leviathan. Bungie knüpfte damit zwar an die laufende Story an brachte jedoch den alten Raid als „neue“ Location zurück.

Die Leviathan, das riesige Schiff des Kabal-Kaisers, kam in Season 17 verändert aber mit emotionaler Botschaft zu Destiny 2 zurück:

Dieses Muster setzte sich in Season 19 fort, wo man Inhalte aus Season 10 recycelte. Neben dem von der Dunkelheit verschluckten Mars kamen auch die Seraph-Bunker wieder aus der Versenkung hervor. Als Erklärung dafür diente Bungie eine praktische Zeitdilatation.

Was ist es also, das Bungie trotzdem zur Ausnahme im Live-Service macht und dafür sorgt, dass der Loot-Shooter bislang das Modell trotz allem so erfolgreich vertreibt?

Eine einzigartige Mischung mit solider Basis

Bungie profitiert nicht nur von Markt-Dominanz: Destiny 2 ist ein MMO-Shooter, der vor allem von seiner guten Mischung aus kompetitiven und kooperativen Elementen lebt. Spieler haben damit immer für jede Stimmung einen passenden Spielmodus.

Wer gerne PvP zockt hat in Destiny gleich mehrere Modis zur Auswahl: Normales PvP, ein Eisenbanner-PvP-Event und das PvP-Endgame Trials.

Wer lieber gegen Aliens ballert kann das ebenfalls tun. Hier geht es über verschiedene Schwierigkeitsgrade bis zum Spitzenreiter für Hardcore-Spieler.

Und wer beides zusammen will, hüpft in den PvEvP-Modus ins Gambit und kann dort sowohl gegen Aliens als auch andere Hüter kämpfen.

Sowohl Anthem als auch Marvel’s Avengers boten ihren Spielern lediglich reine PvE-Inhalte. Und nicht nur das. Ihre Geschichte wurde zudem nie als fortlaufendes Story-Update weitererzählt. Etwas das Bungie ebenfalls bei seinem Live-Service für Destiny 2 von Anfang an gemacht hat.

Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead, betonte einst gegenüber MeinMMO, dass man eben nicht nur guten Service bieten muss.

[…] die wirkliche Stärke von Live-Service-Spielen ist, dass du immer weiter zu etwas Besserem baust. erklärt Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead gegenüber Mein-MMO.de

Somit schwebt in Destiny 2 über all den spielerischen Herausforderungen auch noch eine fesselnde, sich fortsetzende Story, die man als Hüter aktiv erleben kann. Genau diese über mehrere Seasons hinweg optimierte „Bungie-Formel“ schafft es, dass man sich von anderen Spielen recht gut absetzen kann.

Kann Bungie seinen Service-Standard halten? Das bleibt abzuwarten. Manch anderes Live-Service-Spiel, das gescheitert ist, fühlte sich von Anfang an unfertig an. Es gab häufig technische Probleme, viele davon wurden zu spät oder nie behoben. Und der Live-Service bestand nicht immer aus neuen Inhalten, sondern aus Contentdürren, weil Inhalte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnten. Das vergrault am Ende dann auch noch die letzten nervenstärksten Spieler.

Destiny 2: Alle denken, Season 17 ist pures Content-Recycling – Aber das stimmt nicht!

Zumindest noch kann Bungie mit einer Fülle an Vorteilen aufwarten.

Bei Fehlern greift der Support schnell ein und kümmert sich um zeitnahe Updates oder wartet das Spiel, damit Fehler nie sehr lange verweilen können.

Die Story aus Licht und Dunkelheit fesselt viele Spieler und macht sie neugierig auf das was noch kommt.

Man kann Destiny 2 mit seinen Freunden spielen und die Welt gemeinsam erkunden oder sich gemeinsam Herausforderungen stellen.

Die starke Fassade bekommt jedoch Risse, wenn schwerwiegende Bugs das Spiel plagen, Cheater über das PvP herfallen und übertriebenes Recycling bei langjährigen Spielern als immer kritischer angesehen wird.

Nach Destiny 2 sollen auch die nächsten Spiele vermutlich in der gleichen Art und Weise mit neuen Inhalten versorgt wie der aktuelle Loot-Shooter des Studios. Bungie wird demnach die dringendsten Probleme, die Destiny 2 aktuell plagen, nicht allzu lange aufschieben können.

Das könnte ansonsten vielleicht das Vertrauen vieler Spieler langfristig beeinflussen und sich damit auch auf den eigentlich stets hervorragenden Ruf auswirken. Der beste Live-Service bringt nichts, wenn eine verbitterte Community das Spiel deinstalliert.

Welches Live-Service-Game ist euch noch in Erinnerung geblieben, dass es heute nicht mehr gibt und was habt ihr dort vermisst? Glaubt ihr, Bungie wird den gleichen Weg nehmen? Oder wird der Entwickler sein Ziel fest im Blick haben und dafür sorgen, dass seine Community wieder zufriedener wird? Schreibt uns gerne eure persönliche Ansicht dazu in die Kommentare.

Zumindest sind bereits erste Schritte gemacht. Für Lightfall kommen viele Veränderungen, die durchaus einen Neuanfang markieren und Destiny 2 für die Zukunft auf Kurs bringen sollen:

Destiny 2: Lightfall wird das Build-System radikal ändern – Soll ein Neuanfang sein