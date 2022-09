Das MMO Babylon’s Fall stirbt nach nicht mal einem Jahr – „Destiny im Mittelalter-Look“ war ein Flop auf Steam

Neuer Mix aus MOBA und Hack and Slash soll auf PS5 kommen – „Wer hätte gedacht, dass Kriege so bunt sein können“

Am Dienstag, den 28. Februar 2023 stellen die Entwickler den Service für Babylon’s Fall ein. Damit werden die Server abgeschaltet und die Webseiten eingestellt. Hättet ihr an einer Free2Play-Version Interesse gehabt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In einem Community-Statement haben sich die Entwickler von PlatinumGames bei den Spielern für das Aus von Babylon’s Fall entschuldigt. Sie schreiben, wie es mit dem Spiel weitergehen soll, bevor die Server am 3. März 2023 endgültig abgeschaltet werden.

Zum Release konnte das Spiel nicht überzeugen. Die meisten Reviews fielen gemischt oder negativ aus. Das größte Problem von Babylon’s Fall ist jedoch der Mangel an aktiven Spielern. Die meiste Zeit tummelten sich weniger als 50 Wächter auf den Servern. Zeitweise verzeichnete Steam sogar nur einen einzigen Spieler, der einsam den Turm zu Babel erkundete ( via steamdb.info )

Warum ist Babylon’s Fall gescheitert? Der erste Trailer zum Spiel erhielt viel positives Feedback, doch bereits in der Beta häuften sich die kritischen Stimmen. Während das Kampfsystem gelobt wurde, kritisierten die Spieler das Level- und Item-Design. Auch die Grafik, die wie ein lebendiges Gemälde wirken sollte, wurde bemängelt und in der Folge überarbeitet.

Das Spiel lässt sich sowohl alleine als auch in Gruppen von vier Spielern spielen. Es gibt auch einen Social-Hub, dort findet ihr NPCs, Quest-Geber und Händler. Ihr könnt mit anderen Spielern interagieren und Gruppen für das nächste Abenteuer bilden, ganz ähnlich wie in Destiny.

Was ist Babylon’s Fall? Babylon’s Fall ist ein Third-Person Action-RPG mit Hack&Slash-Elementen. Ihr spielt einen Wächter (Sentinel) und müsst den Turm von Babylon erkunden. Dort kämpft ihr gegen mächtige Gegner und könnt euch so stetig bessere Ausrüstung verdienen.

