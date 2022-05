Nach 6 Jahren wird Deus Ex wohl endlich wiederbelebt – Ein riesiger Verkaufsdeal macht’s möglich

Aber was haltet ihr davon? Würdet ihr euch auf ein neues Deus Ex freuen? Oder seid ihr erst einmal skeptisch? Was denkt ihr über den Schritt von Square Enix, diese Studios zu verkaufen?

Das klingt also schon mal so, als würde die Strategie bestens zu den bisherigen Spielen von Eidos Montreal passen.

Embracer ist davon überzeugt, dass es im Laufe des Jahrzehnts eine immer stärkere Nachfrage nach hochwertigen Inhalten, einschließlich AAA-Einzelspieler-Spielen, geben wird. […] Unser Ansatz ist, dass Qualität in der Spieleentwicklung an erster Stelle steht.

Was ist Deus Ex eigentlich? Falls ihr die Reihe nicht kennt: sie ist für zahlreiche Fans eine der besten Rollenspiel-Reihen überhaupt. Das Setting ist eine dystopische Version der Zukunft. Die Spiele mischen RPG-Mechaniken mit Stealth und Shooter-Elementen.

Publisher Square Enix hat 3 seiner größten Studios verkauft, darunter auch die Macher von Deus Ex. Für Fans ist das womöglich eine gute Nachricht, denn es gibt Hoffnung auf eine Wiederbelebung der RPG-Reihe. MeinMMO fasst zusammen, was passiert ist.

