Destiny 2 bringt neue exotische Glefen – Enttäuscht Fans auf ganzer Linie

Was sagt ihr zu den Exoten? Findet ihr sie auch zu schwach? Oder sind sie genau ausbalanciert und verdienen nur das richtige Build? Oder wartet ihr immer noch darauf, dass euch die benötigten Waffen aus dem Urquell droppen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Trotz der negativen Meinung der Community könnte Bungie noch viele Änderungen durchführen, um die Glefen in der PvE-Meta durchsetzungsfähig hinzubekommen. Witch Queen steht noch am Anfang und Bungie hat noch genug Zeit, die Meinungen der Community zu ändern.

Was sagen die Spieler? Hüter sind von den exotischen Varianten nicht beeindruckt. Sie haben das Gefühl, Bungie habe einen Testlauf gestartet, um zu schauen, wie die Waffen in der Community ankommen. Dabei meint reddit-User Ze_AwEsOmE_Hobo folgendes:

Was ist so schlecht an den Exo-Glefen? Die Glefen können leider nicht gegen ihre legendäre Version ankommen. Dabei sind viele Dinge einfach noch nicht ausgereift:

In Destiny 2 haben Spieler, die Witch Queen besitzen, die Chance an exotische Glefen heranzukommen. Bungie zeigte schon im Vorfeld krasse Aufnahmen, wie cool die Hybridwaffe ist. Spieler haben nun aber die Glefen getestet und sind enttäuscht.

