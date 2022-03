Destiny 2: Wartung und Server Down am 08.03. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 hat für den Dienstag erneut kurze Wartungsarbeiten für den 08. März angekündigt. Damit verbunden ist auch eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Wir sagen euch, wann ihr heute nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie kündigte via Twitter an, dass erneut Server-Wartungen anstehen. Dabei handelt es sich um eine kleine Wartung, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 08.03. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:30 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt – die Downtime beginnt

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen, mit dem Daily-Reset.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten dann vollständig beendet sein.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update in Season 16

Das bringt der Hotfix heute: Bungie arbeitet derzeit am Feintuning von Witch Queen. Der neue Raid „Schwur des Schülers“ hatte mit Problemen wie Bugs und Errors zu kämpfen. Möglich wären einige Anpassungen, damit für ein geschmeidigeres Raid-Erlebnis gesorgt werden kann.

Das steht aktuell bei Bungie auf der Hotfix-Liste:

Das Kauflimit für aufsteigende Legierungen für Meister Rahool wurde beim wöchentlichen Zurücksetzen nicht aktualisiert.

Die Umformung der Enigma-Questreihe kann für einige Spieler im letzten Schritt stecken bleiben.

Das „Keine Zeit für Erklärungen“-Zeitportal wird weiterhin auf besiegte Feinde schießen.

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für das Update in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Für das heute Update werden die Patch Notes erst noch veröffentlicht. Traditionell erscheinen die Informationen zusammen oder etwas später nach dem Update selbst. Sobald uns diese vorliegen, ergänzen wir sie euch hier als Link.

Bisher stehen keine Patch Notes für dieses Update zur Verfügung.

Bungie sammelt derzeit aktiv Feedback zur neuesten Erweiterung. Via Twitter erkundigte man sich regelmäßig nach dem „Wohlbefinden“ der Hüter. Man baut darauf, dass die Spieler ihre Wünsche äußern, damit das Team darauf eingehen kann.

Was haltet ihr von den kleinen Wartungen, die kaum Zeit in Anspruch nehmen? Findet ihr sie gut und besser als die großen Ausfallzeiten über mehrere Stunden? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!