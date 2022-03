In Destiny 2 lässt eine Artefakt-Mod Gegner explodieren – Holt sie euch jetzt

Destiny 2 bringt den Hütern viele neue Möglichkeiten, mit denen sie in den kommenden Monaten kreative Builds bauen können. Hier ist vor allem ein besonderer Mod in Season 16 aufgefallen, der es echt in sich hat. Wir zeigen euch, was er kann.

Welcher Mod ist gemeint? Es handelt sich hierbei um den Mod „Flüchtiger Fluss“. Mit ihm erhaltet ihr nach dem Einsammeln einer Leere-Elementarquelle flüchtige Geschosse. Ihr könnt den Mod in jedem Rüstungsstück sockeln und verbraucht nur zwei Energiepunkte.

Es wird jedoch nicht erklärt, was flüchtige Geschosse tun und ob es sich lohnt sie zu benutzen. Wir erklären euch, was das Artefakt-Upgrade kann und mit welchen Waffen ihr davon am meisten profitiert.

Flüchtiger Fluss sorgt für bombastischen Spaß

Was kann der saisonale Mod? Solltet ihr euer neues Artefakt gut hochgelevelt haben, könnt ihr die Modifikation in der fünften Spalte im dritten Platz finden. Mit dem ausgerüsteten Upgrade und einer Leere-Elementarquelle könnt ihr Gegner mit Leere „infizieren“ vorausgesetzt ihr kämpft mit einer Waffe, die das Element „Leere“ besitzt.

Gehört zur letzten Spalte – Flüchtiger Fluss

Die Funktion ist genau dieselbe wie das des Leere-Fragments „Echo der Verdrängung“ in der neuen Leere-Super. Solltet ihr Gegner abschießen, werden sie von Leere eingenommen und müssen dann nur noch getötet werden. Danach explodieren die Gegner in einem großen Radius und ziehen andere Gegner um sie herum mit in den Tod.

Ihr könnt den Buff „Flüchtige Geschosse“ verlängern, indem ihr nebenbei immer eine neue Leere-Quelle aufhebt. Da jede Klasse ihre Fähigkeit-Abklingzeiten hat, lohnt sich der Mod sehr, um viele Gegnermassen schnell und effektiv auszudünnen. Achtet darauf, dass ihr auch eine Modifikation ausgerüstet habt, die euch bei Granaten- oder Waffen-Kills Elementarquellen spawnen lassen.

Welche Waffen harmonieren mit dem Mod? Vor allem Automatikgewehre oder MPs, die mit Perks wie „Auskommen“ oder irgendeiner adäquaten Lösung der Munitionsregeneration ausgestattet sind. Als Beispiel würden sich folgende Waffen anbieten:

Magenknurren – altes Gambit-Automatikgewehr mit großem Magazin Pfeilspitzenbremse – Taktisches Magazin – Auskommen – Demolierer



Trichternetz – Neue Leere Veist-MP Korkenzieher-Drall – Verbesserte Geschosse – Auskommen – Raserei



Wer hat Zugriff auf den Mod? Es haben nur Besitzer des Season-Passes Zugang zum saisonalen Artefakt. Somit müsst ihr den Season-Pass kaufen, um euch den Mod sichern zu können. Nutzt ihn, so lang er noch da ist. Nach der Season 16 kommt ein neues Artefakt und damit wäre dann auch der Mod „Flüchtiger Fluss“ erst einmal nicht mehr verfügbar.

Was haltet ihr von dieser Modifikation? Werdet ihr sie im Raid benutzten und habt ihr überhaupt von ihrem Talent gewusst? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr sie übersehen habt!