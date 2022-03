Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Doch wie empfandet ihr den Raid? Habt ihr euch in den Day-One gewagt? Oder wartet ihr lieber bis heute Abend und versucht den Raid entspannt im normalen Modus zu bewältigen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.

Alle Hüter aus dem Trupp versammelten sich, um Schaden an den Boss auszuteilen. Ein kleiner Balken hielt den Boss noch am Leben und Spieler des Trupps hatten somit leichtes Spiel. Sie bezwangen die letzten Lebenspunkte des Bosses und schickten ihn ins virtuelle Jenseits.

Der neue Raid in Destiny 2 „Schwur des Schülers“ erhielt seine Premiere am Samstag, dem 5. März. Viele Spieler trudelten ein, um den Day-One-Titel für sich zu beanspruchen, ohne zu wissen, dass ausreichend Bugs und Errors auf sie warten würden.

