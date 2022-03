Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist Twitch Prime Loot? Durch die Kooperation zwischen Bungie und der Livestream-Plattform TwitchTV gibt es für Spieler von Destiny 2 jetzt wieder frische Beute abzuholen. In der Regel sind das Exotics, die ihr euch da sichern könnt.

Insert

You are going to send email to