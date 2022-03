Destiny 2: Spieler sind sauer wegen ewigem Grind im neuen Urquell – „Respektiert meine Zeit nicht“

Destiny 2 bekam mit dem Addon Witch Queen eine neue Aktivität namens „Urquell“. Darin könnt ihr eine besonders mächtige Waffe freispielen, doch die Drop-Chancen sind furchtbar und das macht Spieler sehr wütend. Lest hier auf MeinMMO, um was es geht und was Bungie machen möchte.

Um was für eine Waffe geht es? Es geht um das Automatik-Gewehr „Begebenheit“ (Come to Pass). Das kann an jedem vierten Tag in der neuen 6-Spieler-Aktivität „Urquell“ (Wellspring) vom Boss Golmag erspielt werden. Die Bosse und damit der Loot im Urquell rotieren jeden Tag, sodass ihr nur alle 4 Tage diesen speziellen Loot bekommen könnt.

Grind für Waffe „Begebenheit“ ist exzessiv und frustrierend

Was ist das Problem? Im Addon Witch Queen könnt ihr Waffen bauen. Das Gewehr Begebenheit ist eines davon. Doch dazu braucht ihr erst zwei Versionen der Waffe mit der „Tiefenblick“-Eigenschaft (Deepsight). Mit dieser Eigenschaft könnt ihr euren Waffen nach ausreichender Benutzung Materialien extrahieren.

Doch genau diese Deepsight-Waffen sind offenbar extrem selten und droppen laut vielen Spielern fast nie. Das wiederum macht es extrem frustrierend, die ultimative Version von Kurz und Knapp zu bekommen.

Immerhin kann man nur alle 4 Tage es überhaupt versuchen und dann kann es gut sein, dass man stundenlang grindet und trotzdem nichts bekommt.

Wie sind die Reaktionen der Spieler? Spieler sind entsprechend wütend und sehen die ganze Sache als Frust und Zeitverschwendung. So liest sich schon ein mächtiger Beitrag auf reddit in der Überschrift wie folgt: „Ich werde mich erst dann auf Urquell einlassen, wenn es meine Zeit als Spieler respektiert. Wenn ich deshalb das Exotic verpasse, ist das eben so.“

Im Thread beklagen Spieler, dass sie 20 und mehr Session im Urquell verbracht haben und keine einzige benötige Waffe gedroppt ist.

Andere Spieler, wie User und YouTuber KackisHD (via Twitter) beklagen, dass sie 5 Stunden Urquell gefarmt haben und keine einzige Waffe mit Tiefenblick gedroppt ist.

Dabei würden die Urquell-Aktivitäten schon Spaß machen, aber der Grind sei einfach zu hart.

Das sagt Bungie: Auf den Tweet von KackisHD antwortete tatsächlich Dylan „dmg04“ Gafner, Senior Community Manager bei Bungie. Er gab an, dass man die Sache beim Entwickler-Team auch mitbekommen habe und sich das mal ansehen werde.

Das ist freilich noch keine Bestätigung, dass man tatsächlich einen Fix plant, aber wenn die Drop-Rate für die Tiefenblick-Waffen wirklich schlechter als geplant ist, dann dürfte wahrscheinlich bald ein Fix kommen. Farmt also erstmal lieber etwas anderes, damit ihr nicht eure wertvolle Spielzeit verschwendet.

