10 Einstellungen, die jeder Spieler in Destiny 2 unbedingt deaktivieren sollte

Destiny 2 ist ein Loot-Shooter in dem die Spieler auch unheimlich viel in den Spieloptionen anpassen können. Doch was sollte man dort aktivieren und was besser nicht, um sein Destiny-2-Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben? Ein Hüter verrät es euch.

Falsche Einstellungen können das Spielerlebnis trüben: Wie bei jedem Spiel gibt es auch in Destiny 2 einige Einstellungen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können.

So gibt es beispielsweise Einstellungen, die man niemals aktivieren sollte, weil sie einen im Spiel direkt schlechter machen.

Andere Einstellung sind in Destiny 2 sogar standardmäßig aktiviert, sodass einem möglicherweise gar nicht bewusst ist, dass sie das eigene Spielerlebnis negativ beeinflussen können.

So ist dem Hüter ShadowDestiny aufgefallen, dass es tatsächlich viele Spieler gibt, die Bungies Einstellungen völlig unangetastet lassen.

Damit sich das ändert und jeder sein Destiny-2-Erlebnis auf die nächste Stufe heben kann, haben wir hier die 10 Tipps von ShadowDestiny für Bungies Loot-Shooter aufgelistet, die ihr ausschalten solltet.

Das verbessert euer Spielerlebnis in Destiny 2

Um das bestmögliche Spielerlebnis zu erzielen, ist es wichtig, die richtigen Einstellungen in Destiny 2 zu wählen. Doch durch die Vielzahl der Option ist man schnell überfordert und verliert vielleicht den Überblick, was wirklich hilfreich ist und was nicht. Deswegen kann dieser Artikel möglicherweise eine nützliche Hilfe für jeden Destiny-Spieler sein.

Hinweis: Wir empfehlen die Einstellungen nicht alle gleichzeitig zu deaktivieren. Je nach System können einzelne Optionen notwendig sein. Also stellt am besten eine Option nach der anderen ein und testet, ob sich die Qualität dadurch für euch nicht verschlechtert.

1. Bewegungsunschärfe

Eine Schmiererei, die eure Gegner verdeckt: In Destiny 2 ist die Bewegungsunschärfe standardmäßig aktiviert. Sie sorgt dafür, dass nahe Objekte unschärfer als entferntere erscheinen und dies lässt im Spiel manche Dinge einfach nur verschmiert aussehen. Oder wie ShadowDestiny es fomuliert: „Das ist so, als würde man dem Spiel sagen: Ich will absichtlich weniger sehen.“

Hier deaktiviert ihr die “Bewegungsunschärfe”

Lasst ihr die Bewegungsunschärfe aktiviert, wird eure Sicht so drastisch verschlechtert, dass Gegner dadurch buchstäblich schwerer zu sehen sind.

Außerdem macht euch diese Einstellung langsamer und eure Schüsse ungenauer, denn bei schnellen Drehungen, beispielsweise wenn Gegner hinter euch auftauchen, ist dies nur von Nachteil.

Diese Einstellung kann auch dazu führen, dass kleine Ziele durch die Unschärfe größer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Man trifft also nicht, weil man nur auf die Unschärfe statt auf das eigentliche Ziel schießt.

In Spielen, wo es nicht auf die Reaktionszeit und genaues Zielen ankommt, mag das nicht weiter schlimm sein. Aber nicht in einem Ego-Shooter wie Destiny 2. Deswegen solltet ihr die Bewegungsunschärfe sofort deaktivieren, auch wenn sie extrem niedrige Bildraten erträglicher macht.

2. Reibungsloses Zielen

Hier deaktiviert ihr die Option “Reibungsloses Zielen”

Klingt gut, ist es aber nicht: Die Umschreibung “Reibungsloses Zielen” klingt für viele verlockend, weshalb man sie oft aktiviert. Es handelt sich dabei um eine Mausbeschleunigung, die die Verwendung der Maus als Cursor flüssiger macht. Ziele werden damit allmählich und gleichmäßig beschleunigt, anstatt sofort auf die Eingaben zu reagieren.

Manche Spieler sind daran gewöhnt und sagen, es fühlt sich besser an, wenn die Funktion aktiviert ist. Das stimmt auch. Die Kamerabewegung sieht dann etwas flüssiger aus. Allerdings tut ihr damit eurem Muskelgedächtnis keinen Gefallen.

Die Empfehlung erfahrener Shooter-Spieler ist daher diese Option am besten ausgeschaltet zu lassen, da es den Aufbau des Muskelgedächtnisses für Destiny 2 und auch andere Ego-Shooter nur erschwert. Es würde euch also auf Dauer schlechter machen.

3. Controller Vibration

Die Empfehlung ist “Controller Vibration” zu deaktivieren

Eine Frage der Vorliebe: Bei der nächsten Einstellung in Destiny 2 “Controller Vibration” ist die Deaktivierung nur eine Empfehlung. Gerade in Destiny 2 gibt es viele Spieler, die nicht mehr ohne diese Immersion spielen wollen, weil es hilft, im Spiel bewusster zu sein. Andere dagegen stört die Vibration nur.

Bei leichten PvE-Aktivitäten kann die Controller Vibration in Destiny 2 durchaus sinnvoll sein.

Die Vibration kann jedoch auch dazu führen, dass man den Controller “zu Tode greift”, was seine Lebensdauer verkürzt und die Hände nach einer Weile ermüden lässt.

Diese Einstellung leert zudem den Akku sehr schnell und stört auch das Zielen, da die Hände buchstäblich dadurch zittern.

Wenn ihr allerdings gute Leistungen in Destiny 2 haben wollt, dann ist die Empfehlung, die Controller Vibration auszuschalten. Zumal vieles in Destiny 2, wie der Radar, die Gesundheitsleiste und die individuellen Soundeffekte mehr als ausreichend sind, um das Spiel stets im Blick zu haben.

4. Vsync

Auch Vsync sollte man, wenn keine Probleme vorliegen, deaktivieren

Nur bei Darstellungs-Problemen sinnvoll: “Vsync” ist eine Einstellung, welche die Framerate eurer Grafikkarte mit den Hertz eures Monitors synchronisiert. Sind Videoausgabe und Bildschirm nicht synchronisiert kommt es manchmal zu Rucklern, Tearing oder Screen-Tearing was aus einer zu großen Diskrepanz zwischen den von der Grafikkarte generierten FPS und der vom Monitor ermöglichten Bildwiederholfrequenz resultiert.

Der beste Weg, dieses Problem zu beheben, besteht also darin, sicherzustellen, dass Video und Anzeige über übereinstimmende Bildwiederholraten verfügen.

Leider führt Vsync jedoch auch zu einer enormen Verzögerung bei der Eingabe, wodurch sich Destiny 2 besonders in schnellen PvP-Situationen unempfindlich und träge anfühlt.

Die Aktivierung verlangsamt im Wesentlichen eure Grafikkarte, damit diese synchronisierte Frames garantieren kann.

Sofern ihr also keine störenden Frame-Tearing-Probleme habt und euch der zusätzliche Input-Lag egal ist, dann schaltet Vsync am besten aus.

5. Filmkörnung und Chromatische Abberation

Hier deaktiviert ihr die Option Filmkörnung und Chromatische Abberation

Kein Nachteil – aber nicht schön: Filmkörnung kennt man auch als Bildrauschen. Es ist ein subtiler visueller und vor allem alter Filmeffekt, der in Destiny 2 einen unscharfen Filter über alles legt. Auch die Einstellung “Chromatische Aberration”, stammt noch von Defekten in altmodischen Filmen.

Filmkörnung fügt allem, was man sieht, absichtlich ein visuelles Rauschen hinzu.

Chromatische Aberration ist eine Bildverzerrung, die versucht, die Illusion von Tiefe zu vermitteln, aber in Wirklichkeit ist es so, als würde man einen 3D-Film ohne 3D-Brille ansehen.

Wenn man diese Einstellungen aktiviert und heranzoomt, kannt man die zusätzliche Körnung auf dem Bildschirm gut sehen. Das mag kein Nachteil sein, aber es sieht auch nicht wirklich gut aus.

Wenn man beides ausschaltet, erhält man ein wesentlich klareres visuelles Erlebnis in Destiny 2.

Auf der nächsten Seite verraten wir euch, warum Bewegungen nicht immer gut sind und wie ihr die Empfindlichkeit in Destiny 2, für eine bessere Genauigkeit, optimieren könnt.