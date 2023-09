Cheat-Hersteller kündigt Offensive gegen Destiny 2 an, sieht den „Tag der Abrechnung“ gekommen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von AimJunkies’ Behauptungen, dass Bungie das Rechtssystem missbraucht, um die Cheat-Hersteller einzuschüchtern? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.

Anstatt einfach Bungies Theorie zu akzeptieren, basiert die Entscheidung auf tatsächlichen Beweisen, was in scharfem Gegensatz zum Schiedsspruch steht. Im Gegensatz zu Schiedsrichter Cox ist Richter Zilly ein echter Richter, der nicht einfach den Unsinn akzeptiert, den ihm ein großes Unternehmen und eine angeschlossene Anwaltskanzlei vorlegen

Laut AimJunkies ist es offensichtlich, dass Bungie seine Macht hier nur nutzen will, um andere einzuschüchtern und vor Gericht zu erreichen, was sie auf dem Markt nicht schaffen können. Davon lasse man sich jedoch nicht beeindrucken.

Was zunächst nach einer schnellen Einigung aussah, entwickelte sich rasch zu einem langwierigen Rechtsstreit, in dem sich die Parteien bis heute nicht auf eine abschließende Lösung einigen konnten.

Im Februar 2023 gewann Destiny 2 ein Schiedsverfahren gegen den Cheat-Hersteller AimJunkies und bekam 4 Millionen Euro zugesprochen. Doch AimJunkies hat gegen den Schiedsspruch Berufung eingelegt und ließ durch seinen Anwalt verkünden, dass man in der noch laufenden Klage den „Tag der Abrechnung“ vor einem Geschworenengericht will, um Bungies „Kartenhaus“ endgültig zum Einsturz zu bringen.

