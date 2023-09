Destiny 2: Server Down für Update 7.2.0.5 am 26.09. – Alle Zeiten und Infos

Die bevorstehende Wartung in Destiny 2 wirft ihre Schatten voraus und deswegen es ist wieder an der Zeit, euch über die geplanten Änderungen und den Zeitplan zu informieren. In diesem Artikel stellen wir euch daher wie immer die wichtigsten Informationen zur bevorstehenden Downtime vor .

Das müsst ihr heute wissen: Es steht eine geplante Wartungsphase bevor, die einige vorübergehende Änderungen im Spiel mit sich bringen wird. Damit ihr optimal vorbereitet seid und keine wichtigen Informationen verpasst, haben wir wie immer alle relevanten Details für euch zusammengestellt.

Viele Spieler hoffen vor allem, dass Bungie die laufenden DDoS-Attacken bald in den Griff bekommt. Allerdings war die Community diesbezüglich nicht untätig.

Die Angreifer halten die Spieler seit Tagen vom Zocken ab und diese haben sich nun selbst auf die Suche gemacht, um herauszufinden, wer ihnen hier fast täglich das Spiel ruiniert.

Luckyy10P hat außerdem bewiesen, dass die DDoS-Attacken keine Ausrede sind, wie einige Spieler zunächst vermutet hatten.

Außerdem haben Spieler, wie cbro, einen Livestream auf Twitch eingerichtet, der euch über die aktuelle Erreichbarkeit der Destiny 2 Server informiert. Dort könnt ihr sofort sehen, wenn eine neue DDoS-Attacke im Gange ist.

Während der Wartungsphase werden einige inhaltliche Anpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis in Destiny 2 verbessern sollen. Dazu gehören mögliche Fehlerbehebungen, Anpassungen an Waffen oder Fähigkeiten, und die Vorbereitung des Spiels auf kommende Veränderungen.

Die Destiny-Redaktion von MeinMMO hält euch wie immer auf dem Laufenden, wann der Serverausfall beginnt und wie lange er dauert. Dieser Artikel wird hierzu aktualisiert. Schaut also gerne dann wieder vorbei.

Wartung am 26.09. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie teilt alle Informationen zu Wartungsarbeiten via Twitter/X und wir informieren euch stets zu den Ausfallzeiten in Deutschland. Die geplante Downtime beträgt heute erneut 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Gegen 16:15 Uhr gehen die Server offline. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Season 22 Update 7.2.0.4 an den Start bringen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass die Spieler auf allen Plattformen es herunterladen können.

Um 19:00 Uhr soll dann alles wieder online sein und ihr könnt euch wieder versuchen einzuloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 21:00 Uhr andauern.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es nach der Wartung zu Warteschlangen beim Login kommen, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Last-Probleme zu vermeiden. Es kann also sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.2.0.5 in Season 22

Das wird in Update 7.2.0.5 enthalten sein: Für alle die noch auf ihr Abzeichen für den Crota-Raid warten hatte Bungie gut Neuigkeiten. Man arbeitet daran, dass die Hüter, die den Herausforderungsmodus „Crotas Ende“ im Wettkampfmodus abgeschlossen haben, den „Es kann nur Einen geben“-Triumph und das dazugehörige Abzeichen erhalten. Es kann also nicht mehr lange dauern bis ihr damit angeben dürft.

Darüber hinaus gibt es einige bekannte Probleme, die derzeit auf der To-Do-Liste stehen:

Der Exotische Ausrüstungsgegenstand für Titanen „Pfad der brennenden Schritte“ und die dazugehörigen Ornamente ändern nicht mehr ihr Aussehen, wenn der Woge-Perk für Solarwaffen aktiv ist.

Die Abklingzeit der Exotischen Ausrüstungsteile für Titanen „Raureif-Z“ und „Eislawinen-Übermantel“ ist nicht korrekt.

Wenn die Waffendetails von Gegenständen in den Tresoren der Spielenden angezeigt werden, erscheinen die Symbole für die Waffenperks nicht mehr.

Der Rang 71-Saisonale Bonus für „Waffen-Schnorrer“ verlangt den Besitz des Seasonpasses, auch wenn die Hüter den Saisonpass bereits besitzen.

Manche Hüter, die die Story-Missionen der Saison der Tiefe nicht vollständig abgeschlossen haben, können die aktuelle wöchentliche Story-Mission der Saison der Hexe erst dann abschließen, wenn sie die Story der vorherigen Saison beendet haben. Das sollte jedoch nicht so sein.

Wiedereinsteigende, die die Einführungsquest „Ein Hüter erhebt sich“ vor dem Start von Lightfall nicht vollständig abgeschlossen haben, können die Quest „Vom Licht lernen“ nicht annehmen.

Mehrere Rüstungsteile können bei der Verwendung der Zielvorrichtung mit dem Exotischen Fusionsgewehr „Flächenschuss“ das Zielen behindern.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ sowie “Ada-1 persönlicher USB-Stick” warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Wenn ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, euch aber aufgefallen sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Update 7.2.0.5 in Destiny 2

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.0.5 in Form von Patch Notes. Diese werden allerdings erst heute Abend online gestellt und geben dann einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren und auf die Patch Notes verlinken, da sich später noch etwas ändern kann.

Hier findet ihr den Link zu den aktuellen Patch Notes, sobald Bungie diese veröffentlicht hat.

Wartungsphasen sind ein unvermeidlicher Teil eines Live-Service-Spiel wie Destiny 2, da sie die Grundlage für ein reibungsloses und unterhaltsames Spielerlebnis bilden. Obwohl sie vorübergehend den Zugang zum Spiel einschränken können, sind sie ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass Fehler nicht im Spiel verbleiben und ihr gewohnt zocken könnt.

Behaltet also diesen Artikel im Auge, um über den Fortschritt der Wartungsarbeiten auf dem Laufenden zu bleiben, und freut euch auf den Weekly-Reset, der nach Abschluss des Updates direkt auf euch wartet.

